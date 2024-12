Tünde menyasszonyi ruhaszalon – különleges ruhák, megható pillanatok

A menyasszonyi ruhák világa tele van eleganciával és érzelmekkel, de még ennél is több rejlik egy esküvői szalon mögött. Az alábbi interjúban betekintést nyerhetünk egy fiatal vállalkozó életébe, aki 2020-ban nyitotta meg szalonját Kárpátalján, és azóta is folyamatosan újít, hogy a menyasszonyok számára a legszebb pillanatokat meghitté és örömtelivé varázsolja. Mi az, ami igazán különlegessé teszi ezt a szalont, és miként birkózik meg a mindennapi kihívásokkal? Erről Ferenc Tünde tulajdonos mesélt.

– Meséljen kicsit a kezdetekről! Mi inspirálta, hogy belekezdjen ebbe a vállalkozásba?

– Nagyon nehéz volt az elindulás. Őszintén szólva nagyon sok bátorság kellett az elején, nagyon sok kérdés fogalmazódott meg bennem, de a családom és az Isten segedelmével 2016-ban belecsöppentem a ruhák világába. Majd az első kis szalont 2020 januárjában nyitottuk meg. Ezalatt az idő alatt a ruhákat otthon árusítottam.

– Hogyan alakította ki a szalon szolgáltatásait? Mi az, ami különlegessé teszi a vásárlói élményt?

– Évről évre igyekeztem mindig valami újat kitalálni. Amit személy szerint különlegességnek tartok a szalonban, az az, hogy egyedi tervezésű ruhát is varrunk a menyasszonyok méreteinek megfelelően. Igyekszem a menyasszonyokat segíteni abban, hogy megtalálják azt az igazi „nagybetűs ruhát”, amely az alakjukhoz és a személyiségükhöz is tökéletesen illik.

A szalonban nagyobb méretű ruhák is megtalálhatók





– Milyen kihívásokkal szembesül egy menyasszonyi ruhaszalon tulajdonosa Kárpátalján? A háborús helyzet mennyire befolyásoló tényező?

– Kihívások, úgy gondolom, minden vállalkozásban adódnak, és most a jelen háborús helyzet sem kedvez. Az esküvői szolgáltatók különösen érzik ennek súlyát, mivel a háború kitörése óta az esküvők igencsak a háttérbe szorultak. Ezen kívül az áram miatt is sok gondunk akadt. Sokszor kényszerültünk arra, hogy áramfejlesztővel varrjunk, és amiatt lassabban is készült el egy-egy ruha

– Milyen ruhatrendek a jellemzőek mostanában? Van valami, ami népszerű a menyasszonyok körében?

– Igyekszünk mindig a legújabb trendek szerint készíteni a ruhákat, a legújabb csipkék és anyagok összeállításában varrni. A sellő fazonú, nude színű és a lágy esésű ruhák most a leginkább jellemzőek, de gyártottunk hercegnős, nagyszoknyás ruhákat is. Minden ízlésének megfelelően igyekszünk egy-egy kollekciót színesen összeállítani.

Néhány fotó a 2025-ös kollekcióról





Néhány fotó a 2025-ös kollekcióról





– Az esküvői ruhákon kívül vannak esetleg koszorúslány-, menyecske- vagy örömanyaruhák is?

– Az esküvői ruhákon kívül minden kiegészítő megtalálható a szalonban. Színes, alkalmi ruhákat egyelőre rendelésre varrunk.

Estélyi ruhák



– Az esküvő előtt mennyi idővel előbb érdemes elkezdeni ruhát keresni, próbálni?

– Én mindig azt mondom, hogy a menyasszony maga dönti el, és érzi, mikor szeretné kiválasztani a ruhát. Ha viszont tanácsot kellene adnom, szerintem érdemes az esküvő előtt 5-6 hónappal elkezdeni a ruha kiválasztását, főleg, ha egy egyedi tervezésű ruhát szeretne a menyasszony.

– A ruhapróbák milyenek szoktak lenni? Kikkel érkeznek a menyasszonyok?

– A próbák során a menyasszonyoknak lehetőségük van több ruhát is felpróbálni, nincs konkrét idő megszabva. Barátias környezetben várom őket, ahol felszabadultak lehetnek. A lányok általában az édesanyjukkal és a legjobb barátnőkkel érkeznek. Első körben kiválasztjuk, hogy melyik ruhák tetszenek, és ezután elkezdjük a próbát. Közben betekintést kapok az esküvőjük részleteibe, átbeszéljük a nagy napot, és én ennek függvényében is tudok segíteni.

– Extrém kérésekkel fordultak már Önhöz?

– Volt rá példa, hogy extrém kéréssel fordultak hozzam, és ennek a kérésnek igyekeztem is eleget tenni. Úgy gondolom, a menyasszony elégedetten távozott.

– Mi jellemzi az Ön által kínált esküvői ruhák stílusát? Mi a különlegességük?

– Nagyon változó ruháink vannak. Jellemző stílust nem mondanék. Igyekszem minden ízlésnek eleget tenni, és a kifinomult ruháktól kezdve a hercegnős ruhákig mindent készleten tartani.

A szalon kínálatából

A szalon kínálatából

– Mennyire divat manapság a fátyol?

– A fátyol még nagy hagyomány, és a legtöbb menyasszony ragaszkodik hozzá. A legtrendibbek most a hosszú, kifinomult, lágy esésű fátylak.

– Van olyan történet, amely különösen emlékezetes maradt Önnek egy menyasszonnyal vagy egy esküvői ruha kiválasztásával kapcsolatban?

– Nagyon sok menyasszonnyal tartom a kapcsolatot a mai napig. Sok élményem volt velük az éven során, sokat tudnék mesélni. Néha mondom is, hogy regényt lehetne írni, mert mindenkinek megvan a maga története. Rengeteg menyasszony megfordult nálam az évek során, ezért nehéz lenne közülük bárkit is kiemelni. Inkább a legfrissebb élményemet mesélném el.

A kedves menyasszony, amikor megtalálta az álomruhát, felhívta az apukáját videóhívásban, majd együtt sírtak. Elmesélték, hogy az édesapa nem vehet részt az esküvőn a háború miatt. Odamentem a menyasszonyhoz, megvigasztaltam, megölelgettem. Sokszor én is velük együtt elérzékenyülök. Legtöbbször örömkönnyek, és örülnek a ruhának. Akkor én is velük együtt örülök, de sajnos voltak már szívbe markoló könnyek is.

– Mi az, amit a legjobban szeret a munkájában?

– A legjobban azt szeretem, hogy feltöltődést ad. Amikor a menyasszonyok elégedetten néznek a tükörbe, szépnek látják magukat, és megtalálják az igazi ruhát, amiben a nagy napon hercegnőnek érezhetik magukat.

– Tervek a jövőre nézve?

– Nagyon sok tervünk van. A férjemmel együtt sokat tervezgetünk, ötletelgetünk. Amit elárulhatok, hogy szeretnénk egy nagyobb, modernebb szalont, még több készleten levő ruhával. De, hogy a jövőben az Isten segedelmével mit tudunk megvalósítani, az majd kiderül.

– Köszönöm a beszélgetést. További sikereket kívánok!

A Tünde menyasszonyi ruhaszalon Beregszászban, az Ivan Franko utcán található.

A szalon telefonszáma: 095 678 3821.





Mondik Márta

Kárpátalja.ma