Kopogtató: önkénteskedjen kórházban, és ne haljon meg hétvégén

Viseljen maszkot! Tartson védőtávolságot! Őrizze meg a nyugalmát akkor is, ha tankoktól remegnek az otthona falai, és fegyveres katonák szállják meg a települését.

– Egyértelműségre és kiszámíthatóságra törekszik az ukrán hatalom a koronavírus-járvány elleni küzdelemben – jelentette ki a napokban az ország miniszterelnöke. Szinte gépiesen pörgetem vissza magamban az elmúlt időszak eseményeit, a járványügyi rendelkezéseket, de hiába keresem, foszlányaiban sem lelem föl a következetességet.

Országos veszélyhelyzetet jelentettek be, majd jött az adaptív karantén, és leshettük minden héten, hogy milyen színben pompáznak a járások, városok a megyében. Amikor megteltek a kórházak, és le kellett volna állítani az életet, gyorsan eltörölték a zónázást, újra kinyithattak az oktatási intézmények, újraindulhatott a tömegközlekedés, és hétvégi karantén címszó alatt kezdődött meg a vírusüldözés.

A pihenőnapokon tehát zárva tart minden szolgáltatói egység, kivéve az élelmiszerboltokat, benzinkutakat és a patikákat. Persze, ha vallási szervezetté jegyzik a bárokat, akkor a lelki békénk érdekében leguríthatunk néhány sört, és szigorúan egészségügyi célból megmártózhatunk a fürdők gyógyvizeiben is (a wellness-szolgáltatások idegrendszerünk épsége miatt elengedhetetlenek). Fokozottan figyelnünk kell a helyes maszkviselésre, amit a rend éber őrei is felügyelnek több-kevesebb lelkesedéssel, valamint hétvégenként az átlagosnál is jobban kell ragaszkodnunk az életünkhöz, mivel közel sem biztos, hogy a temetkezési vállalatok – az elrettentő példa után – megkockáztatják a bírságot a hétvégi szolgáltatásnyújtásért.

A kialakult helyzet sajnos nem hat jótékonyan a kisvállalkozók önfenntartására. De nekik sem kell pánikba esniük, a következetes egészségügyi tárca rájuk is gondolt: javaslatuk szerint plusz bevételhez juthatnak a vállalkozók, ha mellékállást vállalnak valamelyik kórházban.

Szóval viseljen maszkot, tartson védőtávolságot, és ha elfogy a kenyérre való, irány az egészségügy, mert meghalni most nem egyszerűbb…

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma