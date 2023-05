Kárpátaljáról jöttem, mesterségem címere: manikűrös/pedikűrös

Az ápolt kéz a nő védjegye! Ezért járunk sokan manikűröshöz. S hogy rövid, hosszú, csillogó vagy egyszerű lesz egy-egy elkészült manikűr, azt a vendég ízlése formája, de mindenképp fontos, hogy szép, ápolt körmökkel lépjünk ki a szalonból. Varju Andrea már tinédzser korától érdeklődik a manikűr szakma iránt. Tudását mindig gyarapítja, vallja: egy jó szakembernek naprakésznek kell lennie.

– Hogyan lesz valakiből manikűrös?

– Már iskolásként is érdekelt a szakma, a barátnőimnek mindig én készítettem el a manikűrt. A középiskola befejezése után azonban férjhez mentem, kevés időre rá megszületett az első gyermekem, majd a második. Így a tanulás iránti terveim későbbre csúsztak. Amikor a kicsik óvodáskorúak lettek, visszatértem a terveimhez, és a Cleopatra Szépségszalonban részt vettem egy három hónapos manikűr-pedikűr tanfolyamon.

– A tanfolyam után akadt munka?

– Igen, a már említett Cleopatra szalonban dolgoztam két évet. Emlékszem, nagyon izgultam kezdetben. Még tanulóként akadtak vendégeim, akik az oklevelem megszerzését követően is megmaradtak. Az elején sokat stresszeltem, hogy jól csinálom-e, vagy tetszik-e a vendégnek az elkészült manikűr. De sok gyakorlással ez is kiküszöbölhető.

– Majd külföldön is szerencsét próbáltál…

– A szalont különböző okok miatt ott kellett hagynom. Ezt követően több munkahelyen is kipróbáltam magam – egy call centerben dolgoztam, majd a férjemmel előbb Magyarországon, utána Csehországban vállaltunk munkát. Terveink között nem szerepelt, hogy huzamosabb ideig leszünk külföldön, így hazatértünk. Ekkor azt éreztem, hogy visszahúz a manikűrszakma. Az addig megszerzett tudásomat azonban már elavultnak gondoltam, hisz ez egy folyton változó ágazat, így Veres Marianna Nail School stúdiójában végeztem el egy tanfolyamot. Ezt követően az otthonomban rendeztem be egy kisebb szalont, ahol fogdatam a vendégeimet, majd a Chanel Szépségszalonban is elkezdtem dolgozni. Így ma már két helyen – otthon és a szalonban – vagyok megtalálható.

– A koronavírus kezdetekor vállaltál ismét munkát. Hogyan hatott ez rád?

– Igen, 2020 elején kezdtem ismét dolgozni. Nem volt könnyű, hisz új szolgáltatóként vendégkört szerezni nem egyszerű, főleg nem Covid-időszakban, de azt hiszem, jól vettem az akadályokat. A háború sem könnyítette meg a mindennapjainkat, de azért akad munka bőven. A régi vendégek közül sokan külföldre költöztek, de jöttek helyettük újak. Ez azért pozitívum.

– Mi az, ami most trendi a manikűrök terén?

– Ez nagyon változó, függ a vendég személyiségétől, attól, hogy alkalomra vagy hétköznapra csináltatja, esetleg az évszakok változásától. Ami időtálló, és mindig divat – a francia manikűr. Ilyet szinte minden hölgy kér legalább egyszer. Emellett a nude színek kerültek most előtérbe, valamint a letisztultság, az egyszerűbb mintázat. Régebben minden körömre virágmintát vagy más rajzot kértek, ma ez egy, esetleg két körmön van jelen. Nem szeretik a túlzsúfoltságot.

– Nemcsak manikűrre, de pedikűrre is kereshetnek.

– Így igaz, a lábápolás is nagyon fontos. Közeleg a meleg idő, nyitottabb cipőket választunk, ilyenkor egy nem megfelelően kinéző láb nagyon el tudja rontani a látványt. Orosz gépi pedikűrt kérhetnek tőlem, amely teljesen biztonságos és fájdalommentes. Szeretném jelezni, hogy ne csak a hölgyek, de az urak is éljenek a lehetőséggel, nekik is szükségük van a kéz- és lábápolásra. Bár vannak férfi vendégeim, azt tapasztaltam, hogy még mindig nem mernek elegen élni ezekkel a szolgáltatásokkal. Pedig a szépségipar már nem csak a hölgyek sajátja.

– Mesélj kicsit a családodról. Hogyan jut idő a kikapcsolódásra?

– Két gyermekünk van, Orsolya 16 éves, Kevin pedig 15. És nagy boldogságunkra nemsokára érkezik a harmadik babánk. Ők jelentik nekem a mindent. A szalonban a munkámat is úgy tudtam beosztani, hogy legyen idő a családra is, a pihenésre is. Mindig szükséges a feltöltődés.

– Milyen terveid vannak a jövőre?

– Legfontosabb terven mindenképp a babázás. Ez most az elsődleges. Emellett szeretném még tovább képezni magam a lábápolás területén, hogy a komplikáltabb, problémásabb lábakkal is szakszerűen tudjak foglalkozni.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma