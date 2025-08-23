5 dolog, amely pusztítja a májat

A máj egyike a legfontosabb szerveinknek, ezért vigyáznunk kell rá. Jó döntés például, ha nem iszunk alkoholt, de nem ez az egyetlen dolog, amely árthat a májunknak.

A máj nagyon fontos szerepet játszik a méreganyagok kiszűrésében, a zsírok lebontásában, a vércukorszint szabályozásában, valamint a szervezet anyagcsere-folyamatainak irányításában. Fontos lenne tehát vigyázni rá, azonban hajlamosak vagyunk addig nem törődni vele, amíg baj nem történik – olvasható a Well & fit cikkében. A májkárosodást sokan az alkoholhoz kötik, pedig vannak egyéb dolgok, amelyeket szinte napi szinten fogyasztunk és észrevétlenül tönkre teszik ezt a létfontosságú szervet.

Májkárosító ételek, italok

Bizonyos ételek, italok és alapanyagok hosszú távon akár nagyobb károkat okozhatnak májunk egészségében, mint ha időnként megiszunk egy-egy pohár bort vagy sört. Ha az alábbiakat rendszeresen fogyasztjuk azzal jelentősen megnöveljük a zsírmáj, a májgyulladás vagy akár a májzsugorodás (cirrózis) kialakulásának kockázatát.

Cukros üdítők, energiaitalok – A fruktózzal dúsított italok gyakori fogyasztása zsírmájbetegség kialakulásához vezethet. Az energiaitalok koffein- és adalékanyag-tartalma pedig felesleges terhelést ró a szervezetre.

Gyorsételek, feldolgozott húskészítmények – A hamburger, a szalámi és a virsli tele van telített zsírokkal, transzzsírokkal és tartósítószerekkel. Ezek a szív és az érrendszer mellett a máj egészségét is jelentősen rombolják, elősegítve a gyulladásos folyamatok kialakulását.

Fehér lisztből készült pékáruk – A finomított szénhidrátok gyorsan megemelik a vércukorszintet, a rendszeres péksütemény-fogyasztás pedig hozzájárul a zsírlerakódáshoz. Mindezek miatt ezek az ételek jelentősen megterhelik a májat, illetve rontják a szerv egészségét.

Édességek – A túl sok cukor és telített zsír igen veszélyes kombináció, ha a máj egészségéről van szó. Ezek gyakori fogyasztása növeli az inzulinrezisztencia és a májkárosodás rizikóját.

Sóban gazdag nassolnivalók, készételek – A sós snackek, chipszek és készételek magas nátriumtartalommal rendelkeznek, emiatt sok vizet megkötnek, emelik a vérnyomást, valamint közvetetten károsítják a máj sejtjeit is. A sótöbblet hosszú távon a májfibrózis kialakulásához is hozzájárulhat.

Forrás: hazipatika.com