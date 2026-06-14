Virágba borultak az Ung-parti hársfák

Kivirágoztak a hársfák az ungvári Függetlenség rakparton. A város egyik legismertebb sétánya most különösen hangulatos arcát mutatja – írja a mukachevo.net internetes hírportál.

A kiterjedt lombkoronák alatt még a forró napokon is kellemes hűvös marad, a levegőt pedig a hársfavirág jellegzetes, mézes illata tölti meg. Az Ungvári Városi Tanács a rakpart ezekben a hetekben a város egyik legkedveltebb esti találkozóhelye.

A hársfasor különlegessége, hogy többféle hársfajta nő itt, amelyek nem egyszerre, hanem egymást követően virágoznak. Emiatt a virágzási időszak elhúzódik, így a lakosok és a turisták még hetekig élvezhetik az illatos esti sétákat az Ung folyó partján.

A nyári időszakban a rakpart nemcsak természeti látványosság, hanem a városi élet egyik központja is: sokan választják futáshoz, pihenéshez vagy egyszerűen egy csendes esti sétához.

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