A 10 leggyakoribb hiba a hőségben

A nyári hőség nemcsak kellemetlen, hanem komoly egészségügyi kockázatokat is rejt. Sokszor ráadásul éppen a megszokott napi rutinunkkal rontunk a helyzeten anélkül, hogy tudnánk róla.

A kánikula idején a szervezet fokozott terhelés alatt áll: gyorsabban veszíti a folyadékot és nehezebben szabályozza a testhőmérsékletet. Ilyenkor különösen fontos odafigyelni a mindennapi szokásainkra, mert apró hibák is hozzájárulhatnak a rosszulléthez, kiszáradáshoz vagy akár hőkimerüléshez.

A kánikula veszélyei

Nem iszik elég vizet: A hőségben a szervezet gyorsan dehidratálódik. Sokszor csak akkor pótoljuk a folyadékot, amikor már szomjasak vagyunk, pedig ez már a kiszáradás első jele.

Túl sok koffeint fogyaszt: A kávé és az energiaitalok átmenetileg élénkítenek, de fokozhatják a folyadékvesztést is. Kánikulában bánjon csínján ezekkel az italokkal!

Alkoholt iszik a hőségben: Az alkohol tovább rontja a szervezet hőszabályozását és elősegíti a kiszáradást, különösen strandolás közben.

Túl sokat mozog odakint a déli órákban: A nap legforróbb időszakában végzett sport vagy fizikai munka jelentősen növeli a hőguta kockázatát.

Nem a megfelelő ruhákat választja: A sötét, vastag vagy műszálas ruhák akadályozzák a test hőleadását, így könnyebben túlmelegedhetünk.

Gyereket vagy háziállatot hagy az autóban: Még néhány percre sem szabad senkit az autóban hagyni, mert a hőmérséklet gyorsan életveszélyes szintre emelkedhet!

Nem figyel az első jelekre: Fejfájás, szédülés vagy gyengeség esetén sokan nem állnak meg pihenni, pedig ezek a hőkimerülés korai tünetei lehetnek.

Terhelés után azonnal vesz egy hideg vizes zuhanyt: A túl gyors hűtés megterhelheti a keringést, ezért érdemes inkább fokozatosan lehűteni a testet.

Túl zsíros ételeket eszik: A nehéz fogások emésztése extra terhet ró a szervezetre, ami fokozhatja a hőérzetet.

Nem keres árnyékot: Sokan nem tulajdonítanak elég jelentőséget a pihenésnek, pedig az árnyékban töltött idő fontos a túlmelegedés elkerüléséhez. Ez a kisgyerekekre különösen igaz.

Forrás: hazipatika.com

Forrás: Getty Images

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