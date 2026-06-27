A 10 leggyakoribb hiba a hőségben
A nyári hőség nemcsak kellemetlen, hanem komoly egészségügyi kockázatokat is rejt. Sokszor ráadásul éppen a megszokott napi rutinunkkal rontunk a helyzeten anélkül, hogy tudnánk róla.
A kánikula idején a szervezet fokozott terhelés alatt áll: gyorsabban veszíti a folyadékot és nehezebben szabályozza a testhőmérsékletet. Ilyenkor különösen fontos odafigyelni a mindennapi szokásainkra, mert apró hibák is hozzájárulhatnak a rosszulléthez, kiszáradáshoz vagy akár hőkimerüléshez.
A kánikula veszélyei
Nem iszik elég vizet: A hőségben a szervezet gyorsan dehidratálódik. Sokszor csak akkor pótoljuk a folyadékot, amikor már szomjasak vagyunk, pedig ez már a kiszáradás első jele.
Túl sok koffeint fogyaszt: A kávé és az energiaitalok átmenetileg élénkítenek, de fokozhatják a folyadékvesztést is. Kánikulában bánjon csínján ezekkel az italokkal!
Alkoholt iszik a hőségben: Az alkohol tovább rontja a szervezet hőszabályozását és elősegíti a kiszáradást, különösen strandolás közben.
Túl sokat mozog odakint a déli órákban: A nap legforróbb időszakában végzett sport vagy fizikai munka jelentősen növeli a hőguta kockázatát.
Nem a megfelelő ruhákat választja: A sötét, vastag vagy műszálas ruhák akadályozzák a test hőleadását, így könnyebben túlmelegedhetünk.
Gyereket vagy háziállatot hagy az autóban: Még néhány percre sem szabad senkit az autóban hagyni, mert a hőmérséklet gyorsan életveszélyes szintre emelkedhet!
Nem figyel az első jelekre: Fejfájás, szédülés vagy gyengeség esetén sokan nem állnak meg pihenni, pedig ezek a hőkimerülés korai tünetei lehetnek.
Terhelés után azonnal vesz egy hideg vizes zuhanyt: A túl gyors hűtés megterhelheti a keringést, ezért érdemes inkább fokozatosan lehűteni a testet.
Túl zsíros ételeket eszik: A nehéz fogások emésztése extra terhet ró a szervezetre, ami fokozhatja a hőérzetet.
Nem keres árnyékot: Sokan nem tulajdonítanak elég jelentőséget a pihenésnek, pedig az árnyékban töltött idő fontos a túlmelegedés elkerüléséhez. Ez a kisgyerekekre különösen igaz.
Forrás: hazipatika.com
Forrás: Getty Images