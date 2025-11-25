A bélférgesség továbbra is komoly veszélyt jelent a gyermekekre – mire figyeljenek a szülők?

A helminthiasis olyan fertőző megbetegedés, amelyet parazitaférgek okoznak. Bár sokan alábecsülik a jelentőségét, továbbra is széles körben elterjedt probléma, különösen gyermekek körében. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Irodájának adatai szerint Európában minden harmadik ember fertőzött legalább egyféle élősködővel – a legérintettebbek pedig a gyermekek.

Kárpátalján a leggyakoribb fertőzések

A térségben leginkább az alábbi helminthiasisok fordulnak elő:

ascaridiasis

trichocephalosis

enterobiasis.

Ezek a megbetegedések nemcsak széles körű elterjedtségük miatt veszélyesek, hanem azért is, mert jelentősen károsíthatják a gyermekek fejlődő szervezetét. A tünetek igen változatosak lehetnek: a tünetmentes esettől a súlyos szövődményekig terjedhetnek, attól függően, hogy milyen parazita okozza a fertőzést, milyen nagymértékű a fertőződés, valamint milyen a gyermek egészségi állapota.

A bélférgesség gyakran enyhe vagy rejtett tünetekkel jár, ezért a szülők sokszor későn ismerik fel a problémát. Különösen figyelmeztető jelek:

gyengeség, fáradékonyság, ingerlékenység

nyugtalan alvás (fogcsikorgatás, gyakori ébredés)

étvágyváltozás

időszakos hőemelkedés 37°C körül

hányinger, hányás, haspuffadás

székrekedés vagy hasmenés

viszketés a végbéltáji területen

különböző bőrkiütések

látható féregdarabok vagy peték a székletben

Mit tegyenek a szülők?

Ha a felsorolt tünetek valamelyikét észlelik, érdemes családorvoshoz vagy gyermekorvoshoz fordulni. A fertőzés csak laboratóriumi vizsgálattal igazolható. Nagyon fontos, hogy a szülők ne kezeljék önállóan gyermeküket, és ne adjanak féreghajtó készítményeket megelőzésként, orvosi javaslat nélkül!

Hogyan előzhetjük meg a fertőzést?

A helminthiasisok leggyakoribb terjedési módja a szennyezett kéz, illetve a nem megfelelően megtisztított víz, zöldség és gyümölcs.

1. Kézmosási szabályok

Alapos kézmosás szappannal WC-használat után, séta vagy állatokkal való kontaktus után, valamint étkezés előtt.

A gyerekeket is fontos rendszeresen erre szoktatni.

2. Biztonságos étkezés

A zöldségek, gyümölcsök és a friss fűszernövények gondos megmosása, szükség esetén forró vízzel való leöntése.

Nyers vagy nem eléggé átsült hús, illetve hal fogyasztásának kerülése.

3. A környezet tisztán tartása

A kültéren használt játékok rendszeres mosása.

A gyermek körmeinek rövidre vágása és tisztán tartása.

A háziállatok rendszeres féregtelenítése.

4. Biztonságos vízhasználat és fürdőzés

Csak ellenőrzött, tiszta ivóvizet használjunk.

Ügyeljünk rá, hogy természetes vizekben való fürdéskor a gyermek ne nyeljen vizet.

5. Otthoni higiénia

Rendszeres nedves takarítás.

A ruhák, törölközők és ágyneműk gyakori cseréje, magas hőfokon való mosása és vasalása.

A megelőzés a legfontosabb!

A bélférgesség megelőzése sokkal egyszerűbb és biztonságosabb, mint a kezelés. A megfelelő higiéniai szokások kialakítása és a környezet tisztán tartása hatékonyan csökkenti a fertőzés kockázatát.

Kárpátalja.ma

A Novini Zakarpattya nyomán.