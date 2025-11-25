A bélférgesség továbbra is komoly veszélyt jelent a gyermekekre – mire figyeljenek a szülők?

Bursza Krisztina Egészség

A helminthiasis olyan fertőző megbetegedés, amelyet parazitaférgek okoznak. Bár sokan alábecsülik a jelentőségét, továbbra is széles körben elterjedt probléma, különösen gyermekek körében. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Irodájának adatai szerint Európában minden harmadik ember fertőzött legalább egyféle élősködővel – a legérintettebbek pedig a gyermekek.

Kárpátalján a leggyakoribb fertőzések

A térségben leginkább az alábbi helminthiasisok fordulnak elő:

  • ascaridiasis
  • trichocephalosis
  • enterobiasis.

Ezek a megbetegedések nemcsak széles körű elterjedtségük miatt veszélyesek, hanem azért is, mert jelentősen károsíthatják a gyermekek fejlődő szervezetét. A tünetek igen változatosak lehetnek: a tünetmentes esettől a súlyos szövődményekig terjedhetnek, attól függően, hogy milyen parazita okozza a fertőzést, milyen nagymértékű a fertőződés, valamint milyen a gyermek egészségi állapota.

A bélférgesség gyakran enyhe vagy rejtett tünetekkel jár, ezért a szülők sokszor későn ismerik fel a problémát. Különösen figyelmeztető jelek:

  • gyengeség, fáradékonyság, ingerlékenység
  • nyugtalan alvás (fogcsikorgatás, gyakori ébredés)
  • étvágyváltozás
  • időszakos hőemelkedés 37°C körül
  • hányinger, hányás, haspuffadás
  • székrekedés vagy hasmenés
  • viszketés a végbéltáji területen
  • különböző bőrkiütések
  • látható féregdarabok vagy peték a székletben

Mit tegyenek a szülők?

Ha a felsorolt tünetek valamelyikét észlelik, érdemes családorvoshoz vagy gyermekorvoshoz fordulni. A fertőzés csak laboratóriumi vizsgálattal igazolható. Nagyon fontos, hogy a szülők ne kezeljék önállóan gyermeküket, és ne adjanak féreghajtó készítményeket megelőzésként, orvosi javaslat nélkül!

Hogyan előzhetjük meg a fertőzést?

A helminthiasisok leggyakoribb terjedési módja a szennyezett kéz, illetve a nem megfelelően megtisztított víz, zöldség és gyümölcs.

1. Kézmosási szabályok

  • Alapos kézmosás szappannal WC-használat után, séta vagy állatokkal való kontaktus után, valamint étkezés előtt.
  • A gyerekeket is fontos rendszeresen erre szoktatni.

2. Biztonságos étkezés

  • A zöldségek, gyümölcsök és a friss fűszernövények gondos megmosása, szükség esetén forró vízzel való leöntése.
  • Nyers vagy nem eléggé átsült hús, illetve hal fogyasztásának kerülése.

3. A környezet tisztán tartása

  • A kültéren használt játékok rendszeres mosása.
  • A gyermek körmeinek rövidre vágása és tisztán tartása.
  • A háziállatok rendszeres féregtelenítése.

4. Biztonságos vízhasználat és fürdőzés

  • Csak ellenőrzött, tiszta ivóvizet használjunk.
  • Ügyeljünk rá, hogy természetes vizekben való fürdéskor a gyermek ne nyeljen vizet.

5. Otthoni higiénia

  • Rendszeres nedves takarítás.
  • A ruhák, törölközők és ágyneműk gyakori cseréje, magas hőfokon való mosása és vasalása.

A megelőzés a legfontosabb!

A bélférgesség megelőzése sokkal egyszerűbb és biztonságosabb, mint a kezelés. A megfelelő higiéniai szokások kialakítása és a környezet tisztán tartása hatékonyan csökkenti a fertőzés kockázatát.

Kárpátalja.ma

A Novini Zakarpattya nyomán.