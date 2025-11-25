A bélférgesség továbbra is komoly veszélyt jelent a gyermekekre – mire figyeljenek a szülők?
A helminthiasis olyan fertőző megbetegedés, amelyet parazitaférgek okoznak. Bár sokan alábecsülik a jelentőségét, továbbra is széles körben elterjedt probléma, különösen gyermekek körében. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Irodájának adatai szerint Európában minden harmadik ember fertőzött legalább egyféle élősködővel – a legérintettebbek pedig a gyermekek.
Kárpátalján a leggyakoribb fertőzések
A térségben leginkább az alábbi helminthiasisok fordulnak elő:
- ascaridiasis
- trichocephalosis
- enterobiasis.
Ezek a megbetegedések nemcsak széles körű elterjedtségük miatt veszélyesek, hanem azért is, mert jelentősen károsíthatják a gyermekek fejlődő szervezetét. A tünetek igen változatosak lehetnek: a tünetmentes esettől a súlyos szövődményekig terjedhetnek, attól függően, hogy milyen parazita okozza a fertőzést, milyen nagymértékű a fertőződés, valamint milyen a gyermek egészségi állapota.
A bélférgesség gyakran enyhe vagy rejtett tünetekkel jár, ezért a szülők sokszor későn ismerik fel a problémát. Különösen figyelmeztető jelek:
- gyengeség, fáradékonyság, ingerlékenység
- nyugtalan alvás (fogcsikorgatás, gyakori ébredés)
- étvágyváltozás
- időszakos hőemelkedés 37°C körül
- hányinger, hányás, haspuffadás
- székrekedés vagy hasmenés
- viszketés a végbéltáji területen
- különböző bőrkiütések
- látható féregdarabok vagy peték a székletben
Mit tegyenek a szülők?
Ha a felsorolt tünetek valamelyikét észlelik, érdemes családorvoshoz vagy gyermekorvoshoz fordulni. A fertőzés csak laboratóriumi vizsgálattal igazolható. Nagyon fontos, hogy a szülők ne kezeljék önállóan gyermeküket, és ne adjanak féreghajtó készítményeket megelőzésként, orvosi javaslat nélkül!
Hogyan előzhetjük meg a fertőzést?
A helminthiasisok leggyakoribb terjedési módja a szennyezett kéz, illetve a nem megfelelően megtisztított víz, zöldség és gyümölcs.
1. Kézmosási szabályok
- Alapos kézmosás szappannal WC-használat után, séta vagy állatokkal való kontaktus után, valamint étkezés előtt.
- A gyerekeket is fontos rendszeresen erre szoktatni.
2. Biztonságos étkezés
- A zöldségek, gyümölcsök és a friss fűszernövények gondos megmosása, szükség esetén forró vízzel való leöntése.
- Nyers vagy nem eléggé átsült hús, illetve hal fogyasztásának kerülése.
3. A környezet tisztán tartása
- A kültéren használt játékok rendszeres mosása.
- A gyermek körmeinek rövidre vágása és tisztán tartása.
- A háziállatok rendszeres féregtelenítése.
4. Biztonságos vízhasználat és fürdőzés
- Csak ellenőrzött, tiszta ivóvizet használjunk.
- Ügyeljünk rá, hogy természetes vizekben való fürdéskor a gyermek ne nyeljen vizet.
5. Otthoni higiénia
- Rendszeres nedves takarítás.
- A ruhák, törölközők és ágyneműk gyakori cseréje, magas hőfokon való mosása és vasalása.
A megelőzés a legfontosabb!
A bélférgesség megelőzése sokkal egyszerűbb és biztonságosabb, mint a kezelés. A megfelelő higiéniai szokások kialakítása és a környezet tisztán tartása hatékonyan csökkenti a fertőzés kockázatát.
A Novini Zakarpattya nyomán.