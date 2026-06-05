Az ukrajnai születésű Eugen Tomac kapott kormányalakítási megbízást Romániában

Nicușor Dan román államfő Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt nevezte ki miniszterelnök-jelöltnek. A politikus 1981. június 28-án született az ukrajnai Odessza megye Babele településén, besszarábiai román családból. A 2000-es évek elején költözött Romániába, majd 2006-ban Traian Băsescu elnöki adminisztrációjának tanácsadója lett. A diaszpóra ügyeivel foglalkozott.

Ő lehet az első romániai miniszterelnök az elmúlt 80 évben, aki az ország határain kívül született.

A 44 éves Eugen Tomac eddig Románia elnökének tanácsadója és európai parlamenti képviselő volt. Nicușor Dan államfő döntését Tomac tapasztalatával, valamint azzal indokolva, hogy a különböző politikai erőktől egyenlő távolságot tart, és képes konszenzust

Államtitkárként is dolgozott. Többször beválasztották a román parlamentbe, 2019 óta pedig az Európai Parlament képviselője. Ukrajna-barát álláspontot képvisel, hangsúlyozva, hogy Ukrajna támogatása Románia nemzeti és állami érdekeivel is összhangban áll. Így abban lehet reménykedni, állítják az elemzők, hogy hatalomra kerülése elősegíti az ukrán–román kapcsolatok fejlődését és Románia Ukrajna iránti támogatását.

Az államfő szerint a jelenlegi politikai helyzetben szükség van egy független, tapasztalt kormányfőre, aki képes konszenzust teremteni a parlamenti pártok között. Tomacnak tíz napon belül kell bemutatnia kormányprogramját és miniszterjelöltjeit, és megszereznie a parlamenti bizalmat.

Fő feladatai között szerepel Románia nyugatbarát politikájának folytatása, a pénzügyi stabilitás megőrzése, az országos helyreállítási terv végrehajtása, valamint a közigazgatás reformja és a korrupció visszaszorítása.

A miniszterelnök-jelöltté történt kinevezését követően Eugen Tomac a Facebookon úgy fogalmazott: megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek tartja a megbízatást. Kiemelte, hogy szakértői kormányt kíván alakítani, amelynek elsődleges célja a román állampolgárok érdekeinek szolgálata lesz. Hangsúlyozta Románia európai és euroatlanti elkötelezettségének megőrzését, a stratégiai partnerség erősítését az Egyesült Államokkal, valamint az ország biztonságának, gazdasági versenyképességének és reformfolyamatainak folytatását. Tomac szerint nehéz döntések előtt áll az ország, de a kormányzás során a felelősség, az átláthatóság és a közérdek lesz a meghatározó szempont.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →