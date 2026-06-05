Mérges kígyó marása miatt kórházba került egy nő Ökörmezőn

Egy 74 éves helyi lakost szállítottak kórházba Ökörmezőn (Mizshirja), miután megmarta egy kárpáti vipera.

Az előzetes információk szerint az asszony saját udvarán tartózkodott, amikor a mérges kígyó megtámadta. A nő éppen egy széken ült, amikor a marás érte. Ezt követően megpróbálta kiszívni a sebből a mérget, amit a szakemberek határozottan ellenjavallnak.

A helyszínre rövid időn belül kiérkezett a mentőszolgálat. Az egészségügyi dolgozók vizsgálata során a páciens kezének és ajkainak duzzanatát, légszomjat, valamint hányingert állapítottak meg. Oxigénszaturációja 87 százalékra csökkent.

A mentők a vonatkozó egészségügyi protokolloknak megfelelő ellátásban részesítették a sérültet, majd stabilizálták az állapotát. Ezt követően az ökörmezői kórházba szállították további megfigyelésre és kezelésre.

A rendelkezésre álló információk szerint a nő állapota jelenleg kielégítő.

A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy kígyómarás esetén tilos a méreg kiszívása, a seb kiégetése vagy leszorító kötés alkalmazása. Ilyen esetben a lehető legrövidebb időn belül orvosi segítséget kell kérni.

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