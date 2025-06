A kolera súlyosságára hívja fel a figyelmet az Egészségügyi Minisztérium

A nyár kezdetével fokozott figyelmet fordít az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központja a kolerára.

A fokozott ellenőrzés teljesen szeptember 30-ig tart, mivel a meleg évszakban, amikor több nyers zöldséget és gyümölcsöt eszünk, és több vizet iszunk, ez a fertőzés különösen gyorsan terjedhet. Ráadásul kezelés nélkül gyorsan – órákon belül – halálhoz is vezethet.

Az Egészségügyi Minisztérium szerint a tavalyi év ezen időszakában a szakemberek 13 238 akut bélfertőzésben szenvedő embert vizsgáltak meg, kolerajárványt nem észleltek.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legfrissebb közzétett jelentése szerint, amely havonta figyeli a kolerajárványokat, 2025. január 1. és május 2. között 111 359 kolerás esetet regisztráltak a világon, amelyek közül 1562 halálos kimenetelű volt. Különösen Afrikában, Ázsiában és a Közel-Keleten regisztrálnak továbbra is kolerás eseteket. És bár a kolerafertőzés kockázatát az ezekbe az országokba látogatók számára alacsonynak becsülik, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a kolerás eseteket a világ más országaiba is behurcolják. Ezért az Ukrajnában működő reagálási és monitoringrendszer figyelembe veszi a határokon átnyúló lehetséges fenyegetéseket is.

A kolera egy súlyos és gyorsan terjedő, bakteriális eredetű fertőző betegség, amely heves hasmenést és hányást okoz.

A kolera gyorsan terjed az alapvető higiéniai körülmények hiányában, ezért a biztonságos vízhez, a higiéniához és az orvosi ellátáshoz való hozzáférés kulcsfontosságú a megelőzés érdekében.

Hogyan terjed a kolera?

Elsősorban széklettel, hányadékkal és szennyvízzel, illetve az ezekkel érintkező nyers élelmiszerek révén terjed. Akár egy jégkocka, egy szelet citrom is lehet fertőzött.

A betegség általában hirtelen kezdődik, tünetei:

• kóma

• hányás

• gyengeség

• eszméletvesztés

• izomgörcs

• vizes széklet

• híg széklet

• veseelégtelenség

• rizslészerű széklet

• kiszáradás

• erős szomjúságérzet

• keringési elégtelenség

A tünetek általában 24–48 órával a kolerabaktériummal szennyezett víz vagy étel fogyasztása után jelentkeznek.

A rendkívül súlyos kiszáradás jelei:

szomjúság, szájszárazság

sötétsárga vizelet, csökkent vizeletmennyiség vizelés közben

fejfájás

izomgörcsök

hirtelen arcvonásváltozás: beesett szemek, kék ajkak és fülek

bőrállapot romlása: rugalmasságvesztés, a bőr könnyen ráncosodik, és sokáig tart, míg kiegyenesedik, a kezek és a lábak ráncosodnak

hideg bőr normál vagy alacsony testhőmérséklettel

légszomj és súlyos gyengeség

szédülés

gyors szívverés és légzés

álmosság, levertség, zavartság és ingerlékenység

rövid távú eszméletvesztés lehetséges

Ha akut bélfertőzés jeleit észleli, azonnal forduljon orvoshoz!

A klinikai tünetek alapján el kell kezdeni a kezelést, mert a folyadékpótlás életmentő.

Hogyan védekezhet a kolerával és más bélfertőzésekkel szemben?

1. A biztonságos víz az egészség alapja

• Ne igyon és ne használjon nyers vizet kutakból, folyókból vagy víztározókból.

• Csak palackozott, forralt vagy tisztított vizet használjon.

2. Kézhigiénia és élelmiszerek:

• Gyakran mosson kezet szappannal és vízzel – étkezés előtt, WC-használat után, nyers élelmiszerekkel való érintkezés után.

• Zöldségeket és gyümölcsöket csak tiszta vízzel mossa.

3. Élelmiszerek

• Alaposan főzze vagy süsse meg a húst, halat, tenger gyümölcseit.

• Soha ne fogyasszon olyan ételt, amelynek minőségében nem biztos.

• Ne vásároljon élelmiszert véletlenszerű piacokon vagy ismeretlen, gyanús személyektől

4. Legyen óvatos a természetes vizekkel:

• Kerülje a kétes tisztaságú folyókban, víztározókban, tavakban való úszást.

• Ne horgásszon szennyezett területeken.

5. Háztartási higiénia:

• Tartsa tisztán a konyhát.

• Tartsa az élelmiszereket hűvösen, ne hagyja őket a napon.

• A hulladékot és a maradékot azonnal ártalmatlanítsa.

Kárpátalja.ma