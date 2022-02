A legfontosabb vizsgálatok terhesség előtt

A terhesség előtt is érdemes elvégeztetni néhány vizsgálatot. Fotó: Illusztráció

A családtervezés nem csak annyiból áll, hogy eltervezzük: babát szeretnénk. Mielőtt belefognánk a családalapításba, érdemes néhány vizsgálatot elvégeztetni a saját, és főként a baba egészségének érdekében.

Általános nőgyógyászat és rákszűrés

Az elsődleges vizsgálat során érdemes elmenni egy rákszűrésre, valamint konzultálni az orvossal, ő milyen szűrővizsgálatokat ajánl. A nőgyógyászati vizsgálat során a szakember megvizsgálja a méhet, a petefészket és az emlőket is. Kenetet vesz a méhszájról, valamint hüvelyi ultrahanggal megvizsgálja a petevezetőket, méhet, petefészkeket, a húgyhólyag alakját.

Ondóvizsgálat, női peteérés vizsgálata

Az ondóvizsgálat során a spermiumok számának, a spermiumok mozgásának, valamint a normális és kóros alakú spermiumok arányának a vizsgálatával alkotnak képet. A vizsgálat számos problémára rávilágíthat, mint csökkent hímivarsejtszám, súlyosan csökkent hímivarsejtszám, ha nem található hímivarsejt az ondóban, ha csökkent mozgásúak a spermiumok, ha károsodott alakúak a spermiumok, ha nem életképesek, ha alakjuk nem megfelelő.

Ugyanezt a vizsgálatot el kell végezni a petesejteken is. A peteérés vizsgálatát ultrahanggal végzik, általában a ciklus közepe előtt pár nappal. Amennyiben a ciklus szabályos, azaz 28 napos, úgy könnyű a vizsgálat idejét kiszámítani, ám ha szabálytalan, akkor átlagot számítanak és úgy végzik el a vizsgálatot.

Családfa analízis

A családban öröklődő betegségek feltérképezésére alkalmas ez a vizsgálat. Megnézik, hogy egy-egy betegség mennyire gyakori, mennyire öröklődik családon belül. Egy ábra segít az értelmezésben, amelyen a nőket kör, a férfiakat négyzet, a családfa összeállítója számára ismeretlen neműeket harántnégyzet szimbolizálja. A szimbólumba helyezett szám az ugyanolyan nemű testvérek számát jelenti, akiket külön tüntettek fel a családfán.

Szerológiai vizsgálatok

A szerológia a vér és más testnedvek tudományos vizsgálatát jelenti. Ilyenkor a nőgyógyász beutalót adhat laborvizsgálatra, mely eredményeiből számos probléma kiderülhet. A vérből megmérhetik a vércukor szintjét is illetve kiderülhet az esetleges inzulinrezisztencia is. Megnézik a vitaminok és ásványi anyagok szintjén, amelyek különösen fontosak gyermekvállaláskor. Olyan immunrendszeri problémákat is diagnosztizálhatnak, melyek bizonyos antitestek hiányával hozhatóak összefüggésbe.

Genitális fertőzések kivizsgálása

A genitális fertőzések a nemi úton terjedő betegségeket jelentik. Ezek lehetnek vírusos vagy bakteriális fertőzések is. Több mint 30 féle kórokozó terjedhet szexuális úton, így a probléma bárkit érinthet, aki szexuális életet él.

A szűrővizsgálatok közé tartoznak:

Candida szűrése

Chlamydia szűrés

Genitális herpeszszűrése

HIV szűrés

HPV szűrés

Hüvelygomba vizsgálat

Mycoplasma, ureaplasma szűrése

Trichonomas szűrése

Ezek mellett más genitális megbetegedések szűrését is kérheti az orvos.

Nyakcsatorna átjárhatóságának vizsgálata

A vizsgálatot ambuláns módon végzik, mely során folyékony kontrasztanyagot juttatnak a méhüregbe. Ez az anyag megmutatja a méhüreg alakját, illetve a folyadék a petevezetőkön keresztül kiáramlik a hasüregbe, ezáltal megjeleníti az ultrahanggal nem vizsgálható petevezetőket. A vizsgálat legoptimálisabb ideje a menstruációt követő 10 napon belül.

