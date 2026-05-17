Példás környezetbarát kezdeményezés Tiszaborkúton

Marcsák Gergely Színes

Példás környezetvédelmi projekt indult el május 15-én a rahói járási Tiszaborkúton (Kvaszi). A Fekete-Tisza partján fekvő településen szemétgyűjtő akciót szerveztek.

A hírről egy helyi Facebook-oldalon számoltak be.

Az EkoHike–Kvasy nevet viselő kezdeményezés keretében az aktivisták a folyópart hordalékfái között rekedt palackokat gyűjtötték össze.

A bejegyzés és a képek tanúsága szerint zsákokba gyűlt:

  • 5 m³ PET-palack;
  • 0,5 m³ üvegpalack;
  • 5 nagy zsák egyéb hulladék.

Mint írják, a palackokat gondosan szétválogatták, és újrahasznosításukról is gondoskodnak.

A program keretében ezentúl minden pénteken hulladékgyűjtést tartanak a környezetük tisztasága iránt elkötelezett önkéntesek, és másokat is szeretettel várnak csapatukba.

