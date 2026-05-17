Példás környezetbarát kezdeményezés Tiszaborkúton
Példás környezetvédelmi projekt indult el május 15-én a rahói járási Tiszaborkúton (Kvaszi). A Fekete-Tisza partján fekvő településen szemétgyűjtő akciót szerveztek.
A hírről egy helyi Facebook-oldalon számoltak be.
Az EkoHike–Kvasy nevet viselő kezdeményezés keretében az aktivisták a folyópart hordalékfái között rekedt palackokat gyűjtötték össze.
A bejegyzés és a képek tanúsága szerint zsákokba gyűlt:
- 5 m³ PET-palack;
- 0,5 m³ üvegpalack;
- 5 nagy zsák egyéb hulladék.
Mint írják, a palackokat gondosan szétválogatták, és újrahasznosításukról is gondoskodnak.
A program keretében ezentúl minden pénteken hulladékgyűjtést tartanak a környezetük tisztasága iránt elkötelezett önkéntesek, és másokat is szeretettel várnak csapatukba.