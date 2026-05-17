300 doboz cigaretta lapult a bőröndben

Zárjegy nélküli dohánytermékkel teli bőröndöt fedeztek fel az ukrán határőrök a Csap–Záhony vontjárat egyik utasánál. A csomagot, melyet a gyanú szerint menet közben dobhattak fel a szerelvényre, gazdája Magyarországra próbálta átcsempészni.

A szokásos vámvizsgálaton átesett utasokkal közlekedő szerelvényt a vasútállomás és az államhatár között tartóztatták fel a határőrök. Az ellenőrzéshez keresőkutyát is bevetettek.

A négylábú egy 18 éves kárpátaljai nő csomagjában szagolta ki az illegális szállítmányt. A bőröndben 300 doboz ukrán zárjegy nélküli cigarettát találtak.

A csempészárut a vámtisztek lefoglalták, és a jogsértés gyanújáról értesítették a Kárpátaljai Megyei Gazdaságbiztonsági Hivatalt.

Jelenleg a lefoglalt termékek értékének megállapítása, valamint a bűncselekményben részt vett további személyek azonosítása zajlik.

