A legjobb gyümölcsök cukorbetegeknek

Tévhit, hogy a cukorbetegek nem ehetnek gyümölcsöt. Ezeket az élelmiszereket diabétesz esetén sem kell tiltólistára tenni, mindössze néhány szabályt kell betartani.

Aki szeretne egészségesen táplálkozni, az semmiképp se zárja ki a gyümölcsöket az étrendjéből, hiszen ezzel sok rosttól, ásványi anyagtól és vitamintól fosztaná meg magát. Nem mindegy azonban, hogy a diabétesszel küzdők milyen gyümölcsöket esznek. Mutatjuk azokat, amelyeket bátran választhatnak.

Bogyós gyümölcsök és citrusfélék

A bogyós gyümölcsöket – alacsony glikémiás indexük miatt – nyugodtan ehetik a cukorbetegek is. Ezek nem okoznak jelentős vércukorszint-ingadozást, ráadásul rengeteg bennük az antioxidáns is. A citrusfélék mértékletes fogyasztása is megengedett. Sok bennük a rost, ami segít kiegyensúlyozni a vércukorszintet, emellett C-vitamintartalmuk is igen magas.

Körte, alma, szőlő

A körtéről sem kell lemondani a diabétesz miatt. Egy közepes méretű gyümölcsben 6 gramm rost található, ami egy 50 fölötti nő ajánlott napi bevitelének csaknem negyede. Az almában is sok a rost, a benne lévő pektin pedig kimondottan jót tesz az emésztőrendszer egészségének. Dióval és mogyoróvajjal párosítva desszertnek sem utolsó. Édes íze miatt a szőlőről is sokan hiszik azt, hogy cukorbetegség esetén tilos, maximum 15 szem elfogyasztása azonban még megengedett. Sok rostot és B6-vitamint tartalmaz.

Az aszalt gyümölcs tényleg tilos

A csonthéjasok – például a nektarin, a szilva vagy a barack – frissen fogyasztva szintén beilletszthetőek az étrendbe. Ezeket, illetve a fent említett gyümölcsöket akár naponta is ehetik a cukorbetegek és az inzulinrezisztensek is – persze csak mértékkel. Érdemes viszont mértéktartóbbnak lenni a cukorban gazdagabb fajtákkal. Banánból, ananászból és mangóból csak heti egyszer együnk, az aszalt gyümölcsökből pedig még ennél is ritkábban.

Forrás: hazipatika.com