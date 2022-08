A legjobb teafajták cukorbetegeknek

Az alábbi teafajták fogyasztása kifejezetten ajánlott diabétesz esetén. Ha érintettek vagyunk, érdemes minél gyakrabban elkortyolnunk egy-egy bögrével.

A teázást, különösen néhány teafajta fogyasztását fokozottan ajánlják cukorbetegség esetén, mert segíthetik az egészséges vércukorszint-szabályozást: hozzájárulhatnak a szervezetben lévő gyulladás csökkentéséhez és az inzulinérzékenység javításához. Emellett pedig abban is segítenek, hogy hidratáltak maradjunk, aminek szintén fontos szerep jut az egészséges vércukorszint elérésében és megtartásában.

Értékes összetevők garmadája a fekete teában

Az egyik legismertebb és legnépszerűbb választás a zöld tea, amelynek számos előnye van egészségünkre nézve – a fent említett gyulladáscsökkentő hatástól a sejtkárosodás csökkentésén és a zsírégetésen át a vércukorszint-szabályozásig. Egyik hatóanyagával, az EGCG-vel kapcsolatban például a kutatók kimutatták, hogy hatékonyan képes közreműködni a vércukorszint csökkentésében. Más tanulmányok szerint pedig ennek a teafajtának a rendszeres fogyasztásával csökkenthető a diabétesz kialakulásának kockázata.

Aki az erősebb teákat szereti, annak a fekete tea remek választás lehet. Ennek a teafajtának az értékes összetevői, mint például a theaflavin és a thearubigin is hozzájárulhatnak az egészséges vércukorértékek eléréséhez és megtartásához. A frissítő ízek szerelmeseinek a citromfű vagy a hibiszkusztea lehet a kedvence. Előbbi támogatja a zsírsejtek glükózfelvételét, utóbbi pedig nemcsak a gyulladást, hanem a magas vérnyomást is segíthet csökkenteni, és inzulinrezisztencia esetén is hatékony lehet.

A kamillateát sokan nyugtató hatása miatt ismerik és szeretik, de azt is érdemes megjegyezni erről a teafajtáról, hogy a jó vércukorértékekért, illetve az oxidatív stressz csökkentése érdekében is érdemes bevetni.

Egy igazi aduász: a fahéjtea

A fahéj vércukorszintre gyakorolt áldásos hatásai közismertek, érdemes tea formájában is fogyasztani. Drogériákban is kapható, de magunk is előállíthatjuk otthon – csak egy bögre forró víz és egy teáskanál fahéj kell hozzá. Amikor kihűlt, ízesíthetjük citrom- és narancskarikákkal, esetleg egy kis mézzel, de a finomított cukrot, ahogy a többi teafélénél, itt is kerüljük.

Forrás: házipatika.com