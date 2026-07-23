A mai kor durván túlterhelheti az emberi agyat

A folyamatos elvárások, az állandó összehasonlítás és a digitális zaj igencsak leterheli az agyunkat. Van azonban kiút a mérhetetlen mennyiségű inger csapdájából.

Gyakran érzed úgy, hogy soha nincs elég időd, túl sok az elvárás, és nehéz kikapcsolni? Ne aggódj, ez nem feltétlenül egyéni gyengeség vagy rossz időbeosztás kérdése: az emberi agy és szervezet ugyanis nem arra a világra fejlődött ki, amelyben ma élünk.

A túl sok inger hatása

A modern élet tempója, a folyamatos társas összehasonlítás, a túl sok inger és az állandó elérhetőség olyan terhelést jelenthet, amelyhez evolúciósan még nem alkalmazkodtunk – számolt be egy szingapúri kutatás eredményeiről a Science Alert.

Az ember több százezer év alatt olyan környezethez alkalmazkodott, ahol kisebb, jól ismert közösségekben élt, és a veszélyek többnyire közvetlenül érzékelhetők voltak. Ezzel szemben ma

hatalmas társadalmak részei vagyunk,

folyamatosan kapcsolatban állunk másokkal, és

rengeteg információ, elvárás és döntés nehezedik ránk.

Ezt a jelenséget ma a tudósok „evolúciós eltérésnek” nevezik: vagyis amikor a törzsfejlődés során kialakult testi-lelki működésünk nincs összhangban a gyorsan változó környezetünkkel.

A tanulmány egyik fontos állítása, hogy a modern világban a társadalmi összehasonlítás szinte állandóvá vált. Míg korábban az emberek elsősorban a közvetlen környezetükben élőkkel vetették össze magukat, ma a közösségi média révén ismerősökhöz, hírességekhez és akár teljesen idegen emberekhez is folyamatosan mérhetjük magunkat.

A verseny nem új jelenség, de a modern élet állandóvá teheti azt

– hangsúlyozta Jose Yong, a szingapúri James Cook Egyetem pszichológusa.

Nem csak a lelki egészségünkre lehet hatással

A friss elmélet szerint a fenti jelenség hozzájárulhat olyan problémák kialakulásához is, mint a tartós stressz, a szorongás vagy a magány, de akár bizonyos testi betegségek kockázatát is növelheti. Ugyanakkor fontos, hogy a stresszt és a szorongást nem mindig érdemes kizárólag egyéni problémaként kezelni: nemcsak az egyéni ellenállóképességünkre kell gondolnunk, hanem arra is, hogyan alakítjuk ki a városainkat és közösségeinket – húzta alá Sarah Chan, a Szingapúri Műszaki és Formatervezési Egyetem környezetpszichológusa.

A megoldás része lehet a környezetünk átalakítása

A kutatók szerint nem az a cél, hogy visszatérjünk a technológia előtti világhoz, hanem hogy olyan környezetet alakítsunk ki, amely jobban illeszkedik az emberi szükségletekhez.

A városokban például a természetes terek, zöld területek és kevésbé zsúfolt környezetek segíthetnek csökkenteni a túlterheltség érzését.

Hasonló elv vonatkozhat a digitális terekre is: a közösségi platformokat úgy kellene kialakítani, hogy ne a folyamatos versengést és összehasonlítást erősítsék.

Forrás: hazipatika.com

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