Allergia gyerekeknél. Mit tehetünk ellene?

Évről évre egyre többen küzdenek allergiával. Ráadásul a kellemetlen panaszok is egyre fiatalabb életkorban kezdődnek, így manapság a kisgyermekek és a serdülők körében is jóval gyakoribb az allergia, mint például 20-30 évvel ezelőtt. Nézzük, mit tehetünk, hogy a tüsszögés és könnyezés ne keserítse meg gyermekünk mindennapjait.

Az immunrendszerünk egészséges működése garantálja azt, hogy minél kevesebb problémát okozzanak szervezetünkben a belélegzett, vagy az egyéb módokon a szervezetbe juttatott vírusok, baktériumok. Időnként azonban ez a védekezőrendszer túlságosan intenzíven reagál olyan anyagokra – például a porra vagy a pollenekre – is, amelyek alapvetően nem jelentenek veszélyt ránk. Ezt az eltúlzott válaszreakciót nevezzük allergiás reakciónak, a kellemetlen panaszokat kiváltó allergének listája pedig igen hosszú. Májusban és júniusban például az erősen allergizáló mogyoró, az éger, a fűz, a nyír, az útifű, illetve a különböző pázsitfűfélék pollenjei vannak jelen nagy mennyiség a levegőben. Az üröm júliustól egészen októberig okozhat tüneteket, míg parlagfű „főszezonja” jellemzően augusztusban kezdődik, de már április óta megnehezítheti az érzékenyek mindennapjait.

A nehezen koncentráló iskolások nyomában

Akárcsak az allergének, az általuk kiváltott tünetek palettája is igen széles. Jelentkezhet például szem-, orr-, torok- vagy szájpadlásviszketés, de felléphet könnyezés, tüsszögés, köhögés, orrdugulás és orrfolyás is. A hosszú ideig kezeletlen allergia ráadásul könnyen kötőhártya- és fülgyulladáshoz, vagy akár asztmához is vezethet. Sok gyereknél megfigyelhető továbbá az is, hogy a szokásosnál fáradékonyabb és dekoncentráltabb, illetve nyugtalanul alszik. Egyes esetekben bőrtünetek is kialakulhatnak.

Fontos azonban, hogy az allergiás jeleket ne keverjük össze a tavasszal és ősszel is gyakran megjelenő nátha tüneteivel. Egyértelmű különbség például, hogy a megfázás viszonylag rövid időn belül elmúlik, kiválthat azonban hőemelkedést vagy lázat is. Ha a légúti panaszokat az év egy jól meghatározható időszakában produkálja gyermekünk, akkor nagy valószínűséggel tényleg szezonális pollenallergiával – vagy más néven szénanáthával – állunk szemben. Egyesek azonban akár egész évben is küszködhetnek a tünetekkel: ilyenkor jellemzően valamilyen, a lakáson belül megtalálható allergén a ludas, például a penészgomba, a házi poratka vagy az állatszőr. Gyanú esetén mindenképpen érdemes felkeresni egy allergológus szakembert, aki a megfelelő vizsgálatok elvégzése után megállapíthatja, hogy pontosan milyen allergén(ek) áll(nak) a tünetek mögött.

Gyermekünknél egyébként jelentősen megnöveli az allergia kialakulásának kockázatát az, ha mi magunk – a szülei – is küzdünk ezzel a problémával. Ha csak az egyik szülő allergiás, akkor 30, ha pedig mindkettő, akkor 80 százalék az esélye, hogy a gyereket is érinti majd a túlérzékenység. Ezzel szemben egy nem allergiás szülőkkel rendelkező gyermek esetében csak 5-15 százalékra tehető az allergia kialakulásának esélye. Fokozza a kockázatot továbbá, ha a gyermek szennyezett levegőjű településen él, illetve, ha passzív dohányzásnak van kitéve, mert például a szülei a közvetlen közelében, zárt térben cigarettáznak.

Így könnyíthetjük meg gyermekünk mindennapjait

Allergiás gyermekünknek azzal segíthetünk a legtöbbet, ha megpróbáljuk a lehető legjobban távol tartani tőle az allergéneket. Nagy figyelmet kell tehát fordítanunk az otthoni környezetre, illetve bizonyos mindennapi szokásainkra is. A legdurvább pollenszezon idején például nem ajánlott hosszan szellőztetni, így ugyanis csak a lakásunk is tele lesz allergénekkel.

Az ágyneműt az allergiától függetlenül is érdemes hetente cserélni, a pollenszezon idején azonban semmiképpen se szárítsuk a szabadban a huzatokat és a ruhákat, hiszen úgy könnyen megtelepedhetnek rajta az allergizáló részecskék. Fontos továbbá, hogy a csúcsszezonban vezessük be a családban a napi hajmosást, ugyanis a hajtincsekben is megtapadhatnak a pollenek, amelyek aztán – az otthoni levegőben terjengve és a párnára kerülve – kellemetlen perceket okozhatnak az allergiás gyereknek.

Nyitókép: Getty Images

Forrás: hazipatika.com