Álmot hozó gyógynövények

Az álmatlanság sokaknak okoz problémát. Kortól függetlenül, fiatalok és idősebbek is szenvedhetnek a kevés, és nem pihentető alvástól, mely komoly egészségügyi kockázatokkal járhat. Gyógynövények segítségével könnyedén kezelhetjük a kialakult helyzetet.

Egészségünk szempontjából nemcsak a megfelelő táplálkozás és a rendszeres mozgás, hanem az elegendő és pihentető alvás is létfontosságú. Ennek hiányában ugyanis szervezetünk nem tud regenerálódni, feltöltődni, és energiánk is hamar elfogy. Rossz közérzet, kimerültség, kedvetlenség, depresszió, agresszió is kialakulhat belőle, de komoly hormonális elváltozások, migrénes fejfájás, az immunrendszer gyengesége, és akár keringési problémák is előfordulhatnak.

Természetes megoldások

A probléma kezelésére szerencsére igen sokféle természetes megoldás létezik. Használhatunk illóolajokat az ágyunk mellett, a levendula illóolaja például kifejezetten jó álmosító hatással bír, de más gyógynövények is jó szolgálatunkra lehetnek.

Orbáncfű

Utak és erdők szélén található meg, júliustól szeptember közepéig virágzik. Az orbáncfű a legjobb sebolaj és fájdalom-, valamint gyulladáscsillapító, de idegbántalmak esetén is kiválóan alkalmazható. Tinktúrája kiváló álmatlanság ellen is, melyet bőrünkbe dörzsölve, vagy 10-15 cseppet 1 evőkanál vízben feloldva és lenyelve fogyaszthatunk el. A tinktúrához két marék orbáncfüvet 1 liter pálinkához adunk, és 3 hétig a napon érlelünk.

Kamilla

Az orvosi székfűnek, szikfűnek is nevezett kamilla szántóföldeken, agyagos, szikes talajon nő, és igen értékes gyógynövényünk. Igen sok problémára jelent gyógyírt, így használhatjuk gyulladások, gyomorpanaszok, láz esetén, külsőleg pedig borogathatunk vele, vagy ülőfürdőt vehetünk belőle. Egy csésze kamillatea a nap bármelyik szakában megnyugvást jelent, ha úgy érezzük, hogy feszültek, idegesek vagyunk, igyunk belőle. Nyugtató hatása miatt álmatlanság ellen is jól használható. Lefekvés előtt igyunk meg egy csésze teát belőle.

Levendula

A levendula a meleg időjárást szereti, ezért a mediterrán vidékeken jól megél. Virága finom fűszere lehet ételeinknek, de más gyógynövényekkel keverve nyugtató hatása is ismert, így álmatlanság ellen is kiválóan használható.

Medvehagyma

A manapság reneszánszát élő medvehagyma tavasszal érhető el, 5-6 hetes időszakra, de a télire bátran rakhatunk el belőle, hiszen gyógyhatásai igencsak kiemelkedőek. Alkalmazhatjuk bélbántalmak, gyomorproblémák, szédülés, keringési zavarok, fejfájás esetén, de segíti nyugodt álomra hajtani fejünket is. Szárított fűszerként ételeinkhez adhatjuk, vagy medvehagymaborként fogyaszthatjuk. Ehhez egy marék apróra vágott növényt negyed liter fehérborral felforralunk, majd mézzel édesítjük.

Forrás: hazipatika.com