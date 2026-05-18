Éjszaka kéttucatnyi rakétával és több mint ötszáz drónnal támadott az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 22 rakétával, valamint 524 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban sokan megsebesültek Dnyipróban és Odesszában, civil infrastrukturális létesítményekben és lakóházakban keletkeztek károk – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 4 szárnyas rakétát és 503 drónt hatástalanított. Ezzel együtt azonban 34 helyszínen a fennmaradó 4 szárnyas rakéta mellett mind a 14 ballisztikus rakéta és 16 csapásmérő drón célba talált, 11 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor a légi veszély nem múlt el, néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Az éjszakai orosz kombinált légitámadás fő csapásiránya Dnyipropetrovszk megye volt, az eddigi adatok szerint 26 ember megsebesült Dnyipró városában és a megye hat járásában

– tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A megyeszékhelyen 18-an megsebesültek, köztük két gyerek is van, számos többszintes lakóház, családi házak, egy vallási intézmény, egy felsőoktatási intézmény, egy vállalat telephelye és gépkocsik rongálódtak meg. Károk keletkeztek a Dnyiprovszkij, Szamarivszkij, Kamjanszkij és Szinyelkivszkij járások és Nyikopol környékén, valamint Krivij Rih ipari központ lakóépületeiben és civil infrastruktúrájában – számolt be a megyevezető.

Az ukrán hírügynökség Szerhij Liszaknak, Odessza város katonai közigazgatása vezetőjének Telegram-bejegyzését idézve azt is közölte, hogy a fekete-tengeri kikötővárost ért légicsapásokban az eddigi adatok szerint egy 11 éves fiú és egy 59 éves férfi sebesült meg, több lakóház, egy líceum és egy óvoda épülete megrongálódott.

Több ukrán hírügynökség és hírportál az ukrán haditengerészet szóvivőjét, Dmitro Pletencsukot idézve beszámolt arról, hogy hétfő éjszaka orosz dróntámadás ért egy kínai kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren. A közlemény szerint a csapás következtében senki sem sebesült meg a hajón.

Forrás: MTI

