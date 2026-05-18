140 millió hrivnyás óvadékot fizettek Andrij Jermakért

Teljes egészében befizették azt a 140 millió hrivnya összegű óvadékot, amelyet a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság szabott ki az Elnöki Hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak számára.

A hírt a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság sajtószolgálatának munkatársa, Katerina Sipilova erősítette meg az Ukrinform hírügynökségnek.

„Az Elnöki Hivatal korábbi vezetője után a teljes óvadéki összeget befizették” – közölte.

Mint ismert, május 11-én Andrij Jermakot gyanúsítottként nevezték meg egy ügyben, amelyben a nyomozók szerint több mint 460 millió hrivnya tisztára mosásában vehetett részt elit lakóingatlanok építése kapcsán Kijev közelében.

Másnap további hat személy ellen is eljárás indult. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2021 és 2025 között egy Kozin településen épült luxuslakópark kivitelezése során mosták tisztára az összeget. A beruházás finanszírozásának egy része egy üzletemberhez köthető úgynevezett „pénzmosó hálózaton” keresztül történt, aki később az egyik rezidencia tulajdonosa lett.

Május 14-én a bíróság előzetes letartóztatást rendelt el Jermak ellen, ugyanakkor lehetőséget biztosított számára a 140 millió hrivnyás óvadék megfizetésére. Jermak korábban azt állította, hogy nem rendelkezik ekkora összeggel.

