Páskándi Géza: Tavaszi séta

Cseveg a kislány a parki padon,

méláz a néni a gombolyagon,

és nemcsak a nap süt, nemcsak a nap;

a selymek, a vállak, a villó fogak.



Körül a főtér virágkehely,

nyüzsög; nincs benne tűhegynyi hely,

méhecskék: lányok raja köröz,

rájuk férfihang, dongó döhög.



Könnyű az ég, a nóta, a fák,

a hímpor-öröm, a lágy kacagás,

új szívet fednek a könnyű ruhák,

pillangók szárnyán száll a világ.



Báloznak az utcák s a tiszta terek,

tánc ez a séta s a pörgő szelek

összefonódnak, siklik az ég –

tisztulj derűvé, emberiség!



(1954)

Forrás: DIA