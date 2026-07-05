Alvás: nem luxus, hanem biológiai szükséglet

Az alvás az egészségünk alapfeltétele, és ha gond van vele, az egy jel, amit komolyan kell venni. Jó hír azonban, hogy néhány otthoni módszerrel is sokat javíthatunk rajta.

A rossz alvás nem csupán a másnapi fáradtságért lehet felelős. A tartós alváshiány hatással lehet a koncentrációra, a hangulatra, az immunrendszerre, és hosszú távon az általános egészségi állapotra is. Szerencsére sokat javíthatunk a helyzeten megfelelő alváshigiéniával és tudatos életmóddal, átmeneti támogatásként pedig gyógynövényes készítmények is segíthetnek. A legfontosabb azonban, hogy az alvászavar valódi okát is megtaláljuk.

Ezért fontos az alvás

Az alvásra sokan még mindig úgy tekintenek, mint valamire, amit szükség esetén be lehet áldozni. Egy hosszú munkanap, késő esti filmezés vagy folyamatos stressz mellett gyakran háttérbe szorul a pihenés. Pedig a szervezetünk ilyenkor regenerálódna: az agy az éjszakai pihenés során dolgozza fel a nap eseményeit, az emlékek rögzülnek, a sejtek megújulnak, valamint az immunrendszer működése is támogatást kap. A nem megfelelő mennyiségű vagy minőségű alvás éppen ezért rövid távon ingerlékenységet, koncentrációs nehézségeket és teljesítményromlást okozhat, idővel pedig akár komolyabb egészségi következményekkel is járhat.

Nem mindig az álmatlanság a valódi probléma

Az alvászavar sokszor nem önálló állapot, hanem egy figyelmeztető jel. A háttérben állhat tartós stressz, szorongás, túlterheltség, rendszertelen életmód, vagy akár lelki probléma is. Sokan ismerik azt az érzést, amikor a test fáradt lenne, az agy viszont még órákig „pörög”. Éppen ezért fontos, hogy ne csak tünetként kezeljük az alvásproblémát: ha az álmatlanság tartósan fennáll, érdemes szakember segítségét kérni és feltárni a kiváltó okokat is.

Sokan csak akkor kezdenek foglalkozni az alvásukkal, amikor már hónapok óta fáradtak, ingerlékenyek vagy nehezen tudnak koncentrálni. Pedig az alvás minősége ugyanúgy része az egészségnek, mint a megfelelő táplálkozás vagy a mozgás.

Mi az az alváshigiéné és miért fontos?

Az alvás minőségét jelentősen javíthatják az egyszerű, következetesen betartott szokások. Az úgynevezett alváshigiéné része például:

a rendszeres lefekvési és ébredési idő,

az esti képernyőhasználat csökkentése,

a koffein és az alkohol mérséklése,

a nyugodt, sötét hálószobai környezet kialakítása, valamint

az esti stressz csökkentése.

Sokan tapasztalják, hogy már néhány kisebb változtatás is érezhető javulást hoz az alvás minőségében.

Gyógynövényekkel is támogathatjuk a nyugodt alvást

Átmeneti, enyhébb alvásproblémák esetén a gyógynövénykivonatokat tartalmazó készítmények is segítséget nyújthatnak. A Sedacur forte három gyógynövény – a macskagyökér, komló és citromfű – kivonatának kombinációját tartalmazza. A készítmény enyhe idegi eredetű feszültség és átmeneti alvászavar enyhítésére alkalmazható. Előnyei:

nappal nyugtat, oldja a feszültséget,

este elősegíti az elalvást,

éjszaka pedig nyugodt, pihentető alvást biztosít.

Előnye még, hogy nem tompítja a figyelmet, ezért nem befolyásolja hátrányosan a szokásos nappali tevékenységeket és az autóvezetéshez szükséges képességeket sem.

Forrás: hazipatika.com

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →