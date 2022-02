Arctisztítási egyszeregy minden nőnek

Az arctisztítás fontos, sőt elengedhetetlen lépés a bőr ápolásában: nemcsak a port, a szennyeződéseket távolítjuk el az arcunkról, de a felesleges faggyút, az elhalt hámsejteket és a baktériumokat is.

Már a legegyszerűbb arctisztító módszer is sokat javíthat a bőr állapotán, látványán: a felesleges faggyú eltávolításával a kellemetlen csillogás csökkenthető, az elhalt hámsejtek nélkül pedig az arc természetesen ragyogóvá válik. Ez a két dolog felelős a pattanások, mitesszerek kialakulásáért is, így a rendszeres arctisztítással ezek súlyosságát vagy a megjelenésük gyakoriságát is csökkenthetjük (még akkor is, ha a mitesszerek elsődleges oka nem a testi higiénia elhanyagolása).

Milyen arctisztítót válasszunk?

A megfelelő arctisztító kiválasztásához elengedhetetlen a bőrtípusunk ismerete. A rosszul megválasztott készítmény ugyanis fokozhatja az egyébként is zavaró panaszokat! Pattanásokra hajlamos vagy zsíros bőrnél a sűrű, krémes arctisztító csak még jobban eltömíti a pórusokat; száraz vagy érzékeny bőrnél egy erőteljesen fertőtlenítő hatású készítmény kikezdheti, irritálhatja az arcot.

Vegyes, zsíros, vagy problémás bőrre a habzó arctisztító zselék vagy krémek a leginkább megfelelők. Ezek kellemesen frissítenek, tiszta és hűs érzetet nyújtanak, baktériumölő vagy mattosító hatóanyag is lehet bennük. Az arcot langyos, kézmeleg vízzel mossuk meg: a túlságosan meleg vagy túl hideg víz ugyanis a bőr kiszáradását, illetve az apró hajszálerek elpattanását is okozhatja. Száraz bőrre inkább a krémesebb, tejszerű arctisztítókat válasszuk: ezek lágyabbak, erősebben hidratáló hatásúak. Mivel nem kell őket leöblíteni, a bőr valamivel több hatóanyagot tud belőlük felvenni, mint a habzó lemosókból – ráadásul mivel a víz maga szintén szárít, a krémes lemosókkal megelőzhetjük ezt!

Érzékeny bőrűek válasszanak hipoallergén terméket – minél egyszerűbb, annál jobb, hiszen a hatóanyagokkal teletömött arctisztító erősen irritálhatja a bőrt. Hacsak nem nagyon muszáj, akkor naponta egyszer tisztítsák a bőrüket: a víz ugyanis szárító hatású, a szárazabb bőr pedig még érzékenyebben reagálhat a külvilág hatásaira. A normál bőrűek tulajdonképpen azt használhatnak, ami a legkellemesebb nekik; ám azt érdemes megjegyezni, hogy a melegebb, nyári hónapokban a bőr egy kicsit zsírosabb, télen, a hideg miatt pedig valamivel szárazabb. Ezért így érdemes legalább két arctisztítót, egy habzót és egy krémeset váltogatni.

Ugyanakkor a túlzásba vitt arctisztítás felborítja a bőr természetes víz-zsír egyensúlyát, kiszárítja, ugyanakkor fokozott faggyútermelésre serkenti a bőrt. A test tisztítására való szappanok, tusfürdők nem alkalmasak az arc bőrének tisztítására, mert magasabb a pH-értékük, mint az arctisztítóknak, így jobban száríthatják a bőrt. Emellett több illatanyagot és színezéket tartalmaznak, ezek pedig erősen irritáló hatásúak.

Forrás: hazipatika.com