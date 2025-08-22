Az alváshiány jelei gyerekeknél

A kiskorúak alvásigénye nagyobb, mint a felnőtteké, a legtöbb gyerek azonban kevesebbet alszik az ajánlottnál.

A nyári szünet idején a legtöbb gyerek később fekszik le este és később is kel fel reggel, mint ahogyan az iskolai időben megszokta. A nyár végével és a tanév beköszöntével azonban muszáj visszaállni a korai kelésre, amely az első néhány hétben sok diáknál kialvatlansághoz vezethet, ez pedig az iskolai teljesítményre is rányomja a bélyegét – figyelmeztetett Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Ezek a tünetek alváshiányra utalhatnak

A szakértők szerint az alváshiány az alábbi tünetekben nyilvánulhat meg a gyerekeknél:

  • agresszív viselkedés,
  • csökkent iskolai és sportteljesítmény,
  • döntéshozatali képesség csökkenése,
  • elkalandozás a tanórán,
  • figyelemzavarok,
  • gyakoribb hiányzás az iskolából,
  • hiperaktivitás és impulzivitás,
  • iskolakerülés,
  • kockázatkereső magatartás,
  • koncentrációs nehézségek,
  • krónikus fejfájás,
  • lelassult reflexek,
  • lelkesedés hiánya,
  • memóriazavarok,
  • rosszkedv és depresszió,
  • szociális készségek csökkenése,
  • ügyetlenség, amely fizikai sérülésekhez vezethet.

Az alváshiány lehetséges oka

A posztban arra is kitértek, hogy az alváshiány kialakulásának hátterében állhat például a hormonális időeltolódás, a fokozott képernyőidő, az iskola utáni hektikus időbeosztás, a fényhatások, bizonyos gyógyszerek, a rossz alváshigiénia, vagy akár a koffeintartalmú ételek és italok fogyasztása is. Arról, hogy melyik életkorban mennyit kellene aludniuk a gyerekeknekitt olvashat. A témával kapcsolatos tudásodat pedig itt tesztelheti.

