Az alváshiány jelei gyerekeknél

A kiskorúak alvásigénye nagyobb, mint a felnőtteké, a legtöbb gyerek azonban kevesebbet alszik az ajánlottnál.

A nyári szünet idején a legtöbb gyerek később fekszik le este és később is kel fel reggel, mint ahogyan az iskolai időben megszokta. A nyár végével és a tanév beköszöntével azonban muszáj visszaállni a korai kelésre, amely az első néhány hétben sok diáknál kialvatlansághoz vezethet, ez pedig az iskolai teljesítményre is rányomja a bélyegét – figyelmeztetett Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Ezek a tünetek alváshiányra utalhatnak

A szakértők szerint az alváshiány az alábbi tünetekben nyilvánulhat meg a gyerekeknél:

agresszív viselkedés,

csökkent iskolai és sportteljesítmény,

döntéshozatali képesség csökkenése,

elkalandozás a tanórán,

figyelemzavarok,

gyakoribb hiányzás az iskolából,

hiperaktivitás és impulzivitás,

és impulzivitás, iskolakerülés,

kockázatkereső magatartás,

koncentrációs nehézségek,

krónikus fejfájás ,

, lelassult reflexek,

lelkesedés hiánya,

memóriazavarok,

rosszkedv és depresszió ,

, szociális készségek csökkenése,

ügyetlenség, amely fizikai sérülésekhez vezethet.

Az alváshiány lehetséges oka

A posztban arra is kitértek, hogy az alváshiány kialakulásának hátterében állhat például a hormonális időeltolódás, a fokozott képernyőidő, az iskola utáni hektikus időbeosztás, a fényhatások, bizonyos gyógyszerek, a rossz alváshigiénia, vagy akár a koffeintartalmú ételek és italok fogyasztása is. Arról, hogy melyik életkorban mennyit kellene aludniuk a gyerekeknek, itt olvashat. A témával kapcsolatos tudásodat pedig itt tesztelheti.

