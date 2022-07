Az év eleje óta 1200 fertőző megbetegedést regisztráltak Kárpátalján

Jelentősen megnövekedett a fertőző megbetegedések száma Kárpátalján. Megyénkben a korábbiakhoz képest 30%-kal több esetet regisztráltak.

Sokkal több a tuberkulózisos megbetegedés, valamint gyakori a Hepatitis B és C fertőzés is. Igen gyakoriak a különféle bélfertőzések. A gyermekek között is egyre több a fertőző megbetegedés. Esetükben a rotavírus okoz komolyabb panaszokat, de a szamárköhögés is nagy számban van jelen.