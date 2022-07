Az időseket és szívbetegeket is megviseli a kánikula

Amellett, hogy fejfájás, migrén jelentkezhet többeknél, az idősek és a szívbetegek számára humánmeteorológiai szempontból különösen nehéz ez az időszak. Ha hajlamos rá, akkor a vérnyomása is ingadozhat, erősödhetnek a keringési rendellenességekkel élők panaszai.

A fellépő tompaság, napközben jelentkező kábaság zavaró és kellemetlen lehet, de a koffeintartalmú italokat inkább kerüljük ebben az időszakban. A déli órákban feltétlenül ajánlott, hogy hűvös helyen tartózkodjunk, kerüljük a tűző napsütést! A legmelegebb időszakot a hűvös lakásban javasolt átvészelni.

A nagy melegben az izzadás során sok folyadékot veszíthet, amit ha nem pótol, akár komolyabb problémák is jelentkezhetnek. Az ásványvíz mellett üdítő gyümölcsleves, limonádé, és a friss gyümölcsök fogyasztása is jó megoldás, az étkezés során is térjünk át a kímélő fogásokra. A zsírban tocsogó, túlfűszerezett fogások nagyon megterhelik a gyomrot, akár rosszullétet is okozhatnak – a strandokon se válassza ezeket!

