Milyen ételek fogyasztása ajánlott családtervezőknek?

“Férjemmel gyermeket tervezünk, s mivel a hozzáállásunk nagyon tudatos, érdekelne, hogy milyen ételek fogyasztása javasolt, hogy a szervezetünket felkészítsük hozzá” – érdeklődött egy olvasónk levélben. Kérdését Bocskor Zita dietetikushoz továbbítottuk.

– Gyermeket tervezőknél nagyon gyakran felmerül a kérdés, hogy mit egyenek, hogy mozgékony, életképes spermiumok legyenek, mi segíti elő a megfelelő petesejt érését, s végül melyek azok az ételek, melyek segítenek a magzat egészséges fejlődésében. A várandósságra már a tervezésnél fel kell készülni. Az egészségi állapotunkban a legtöbbet az életmódunk számít: a bevitt étel, a folyadékfogyasztás, a mozgás és a lelki egyensúly. Nagyon fontos a rendszeres étkezés. Melyek azok az ételek, melyek kifejezetten javasoltak a terhesség tervezésekor? A dió, a cékla, a sütőtök, a gránátalma és az avokádó.

Kezdjük az avokádóval, mely rendkívül gazdag ásványi anyagokban, vitaminokban és eszenciális zsírokban, gazdag E-vitamin forrás, melyről vizsgálatok kimutatták, hogy jótékonyan hat a méhfalra, segíti a petesejt beágyázódását. A sütőtök az egyik legtáplálóbb zöldségünk, mely szintén gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidásokban, valamint jelentős mennyiségű rostot is tartalmaz. Béta-karotin tartalmának köszönhetően segíti a progeszteron hormon termelődését. A sütőtök hatóanyagai növelik az ondósejtek számát, javítják a sperma minőségét. A cékla fogyasztása jó hatással van a keringésre, így a méh vérellátottságára is. Az ókori Perzsiában a gránátalma a termékenység jelképe volt. A tápanyagokban bővelkedő gyümölcs sok C- és K-vitamint, valamint folsavat tartalmaz. A dió hatóanyagai javítják a sperma minőségét. A csonthéjas gyümölcs kiváló forrása az Omega-3 zsírsavaknak és az E-vitaminnak, melyek védik a méhnyálkahártya egészségét. Napi egy maréknyi dió növeli a spermiumok aktivítását.

Összességében a gyermeket tervező pároknak azt tudom javasolni, hogy éljenek kiegyensúlyozott életet, táplálkozzanak rendszeresen, változatosan, fogyasszanak napi min. 2,5 liter folyadékot (lehetőleg ne cukrozott, szénsavas üdítőket), mozogjanak rendszeresen, valamint legyen meg a napi pihentető 8 óra alvás is.

Kárpátalja.ma