Mirena spirál gyógyászati célból?

„Külföldi portálokon olvastam, hogy a Mirena spirál megfelel nemcsak fogamzásgátló eszköznek, hanem gyógyászati célból is használják. Ez mennyire igaz?” – az alábbi kérdéssel fordult hozzánk egy olvasónk. Válaszért prof. Háscsa János szülész-nőgyógyász szakorvost kerestük fel.

A Mirena spirált a legtöbb esetben a nőgyógyászati panaszok megszüntetése miatt szoktuk javasolni. Mivel a hormonális spirál közvetlenül a méhben fejti ki a hatását, az általa kibocsátott hormonokból csak minimális mennyiség terheli a szervezetet, a fogamzásgátláson kívül egyéb előnyös hatásai is lehetnek. A hormonális spirál segítségével megelőzhetőek, illetve kezelhetőek az abnormálisan erős menstruációk, az endometriózis által okozott panaszok, illetve jelentősen csökkenti a miómák, ciszták kialakulásának esélyét, valamint a már kialakult miómák növekedését is gátolja. A Mirena spirál csökkenti a menstruációs görcsök erősségét (vagy teljesen meg is szünteti azokat).

Mellékhatásként az első 3–6 hónapban jelentkezhet pecsételő vérzés. Vannak hölgyek, akiknél idővel a menstruációs vérzés teljesen elmarad. A Mirena felhelyezés után 5 évig maradhat fenn. Előnyei közé tartozik az is, hogy minimális hormontartalma miatt szoptatás alatt is lehet alkalmazni. Kutatások szerint a hormonális spirál nincs hatással az anyatej mennyiségére vagy minőségére.

Amire nagyon fontos felhívni a figyelmet, az az, hogy a felhelyezést alapos nőgyógyászati vizsgálat kell, hogy megelőzze.

Amit feltétlenül szükséges megejteni:

nőgyógyászati vizsgálat

hüvelyi ultrahang

mellultrahang + mamológiai konzultáció

rákszűrés + hüvelyi kenet

a nemi úton terjedő fertőzések meglétét is ki kell zárni. (Ezek megléte a felhelyezés idején ugyanis jelentősen növelheti a kismedencei fertőzések kialakulását.)

Maga a felhelyezés nem kellemetlenebb, mint egy általános nőgyógyászati vizsgálat.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma