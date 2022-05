Jelek, hogy rossz cipőt hordunk

Léptünk már csupasz lábbal forró homokra vagy más talajra? Ha igen, akkor tudjuk, hogy egy egyszerűbb cipő is mennyire életmentő lehet. Honnan tudjuk megmondani, hogy nem jól illeszkedő lábbeli van rajtunk? Fussunk át ezen a négy ponton, hátha valamelyik ismerős lesz. Ha igen, azonnal váltsunk cipőt!

1. Ugyanazt a cipőt hordjuk már egy jó ideje

Egy idő után elkezd a láb boltozata ereszkedni, emiatt lábunk nagyobb felületen érintkezik a talajjal. Ebből kifolyólag cipőméretünk akár egy teljes számmal is emelkedhet. Évente egyszer érdemes leméretni egy cipőboltban, hogy mekkora lábunk is van.

Mindemellett, ha sokat használunk egy cipőt, az nem fogja tudni a kellő tartást megadni lábunknak. Ha hetente járunk 15-16 kilométert, akkor kilenchavonta, de legfeljebb évente érdemes cipőt cserélnünk. Ha kétszer ennyit sétálunk, akkor 4-6 havonta érdemes váltani. Ha azt vesszük észre, hogy cipőnk el van gyűrődve vagy sík felületre helyezve elbillennek egy irányba – határozottan új lábbelire van szükségünk.

2. A lábujjaink karistolják a cipő belsejét

Mindig kell, hogy maradjon egy kis hely a lábujjak és a cipő széle között, pont annyi, hogy kényelmesen meg tudjuk mozgatni lábujjainkat. És hogy ennek mi az értelme? Lábunk lassan, de biztosan dagad a nap folyamán, úgyhogy az a cipő, amibe reggel még kényelmesen bele tudunk bújni, estére már túl szoros lehet. Ezért is érdemes a nap vége felé cipőt próbálni, ugyanis lábaink ekkor a legnagyobbak.

3. Hólyagos a lábunk, tyúkszemünk van, esetleg leharcoltabb lábkörmeink?

Ezek mind azt jelentik, hogy cipőnk rosszul érintkezik a lábunkkal, bizonyos pontokon túl szoros vagy túl szűk lehet. Ezen extra nyomás hatására bőrünk elkezdhet kérgesedni vagy ízületeinkre van kihatással, ami miatt nemcsak tyúkszemeket vagy bütyköket kaphatunk lábunkra, hanem a lábkörmök is elkezdhetnek befelé nőni. Ilyenkor vagy tágítsunk valahogy cipőnkön vagy szerezzünk egy kényelmesebb párt.

4. Fáj a lábboltozatunk a nap végére

Ha cipőnk túl nagy vagy nem támogatja eléggé lábunk tartását, akkor alsóbb lábizmaink minden egyes lépésnél extrán megfeszülnek azért, hogy az ívet megtartsák. Ezen izommunka miatt nemcsak a cipő feszül rá a lábunkra, hanem akár túl is használhatjuk, azaz meg is erőltethetjük lábunkat, a talpunkon lévő kötőszövet pedig könnyen be is gyulladhat.

Forrás: hazipatika.com