Csecsemő sérült meg egy felnőttek közötti konfliktus során Beregszászban

Egy tíz hónapos csecsemő is megsérült egy Beregszászban történt incidens során, amikor felnőttek közötti konfliktus közben ismeretlen eredetű irritáló anyagot permeteztek szét.

A beszámolók szerint az eset idején az egyik nő a karjában tartotta a gyermeket, aki szintén ki volt téve a vegyi anyag hatásának.

A mentőszolgálat tájékoztatása alapján a csecsemőnél a szem vegyi sérülését, valamint akut stresszreakciót állapítottak meg. A mentőegység a helyszínen ellátta a kisgyermeket, majd további vizsgálatok és kezelés céljából a beregszászi kórházba szállította.

A helyszínen rendőrök is dolgoztak, akik megkezdték az eset körülményeinek kivizsgálását. Az ügy részleteit és a konfliktus pontos okát a hatóságok vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →