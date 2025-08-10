Dinnyeszezon: félreértés a Lőrinc-napi népi bölcsesség

Lőrinc a hiedelem szerint augusztus tizedikén, a neve napján belepisil a dinnyébe, ami ettől kezdve fogyaszthatatlan.

Lőrinc napja a III. században élt, és 258. augusztus 10-én vértanúhalált halt Szent Lőrinc tiszteletére kapta ezt a dátumot. A dinnyetermesztők rémálma lehet a szentről alkotott népi bölcsesség, még akkor is, ha ordít az ellentmondás: most vagyunk a dinnyeszezon csúcsán, kiváló minőségű áru található bárhol az országban.

Az egy másik Lőrinc nap…

A hiedelem hátterében az állhat, hogy a naptár szerint van még egy Lőrinc nap szeptember 5-én, az egyház ekkor az 1200 évvel később élt Justiniani Szent Lőrincet ünnepli, aki a 15. században Velence püspöke volt. Így már érthető a mondás, hiszen ha a dinnye a földön marad, szeptemberre valóban tönkremegy. Ez a Lőrinc tehát nem az a Lőrinc, bátran vegye és egye a dinnyét mindenki.

A hűsítő görögdinnye népszerű finomság a nyári hónapokban, ráadásul a benne lévő vitaminok és ásványi anyagok védik a szemet, a szívet és a bőrt, magas nedvességtartalma pedig hidratálja a szervezetünket.

Íme néhány érv az ízletes gyümölcs mellett:

Likopint tartalmaz

A likopin egy antioxidáns hatású festékanyag, ami a dinnye mellett a paradicsom, a paprika vagy a vérnarancs pirosas színéért is felelős. Egészségmegőrző hatásairól több tanulmány is született, fontos szerepet játszhat számos krónikus betegség, például a prosztatarák, a szívbetegségek és az időskori vakság megelőzésében. A mag nélküli görögdinnyéknek még az átlagosnál is nagyobb a likopin-tartalma.

Védi a bőrt az UV sugaraktól

Az imént említett likopin a bőrünkre is jó hatással van, nagyobb dózisban némi védelmet nyújthat a káros UV sugarak ellen is. Ez persze nem jelenti azt, hogy a dinnyeevést követően már nem kell bekennünk magunkat fényvédő krémmel!

Erősíti a szívet

A görögdinnye az L-citrullin nevű aminosavban is gazdag, ami javítja a vérkeringést, és csökkenti a vérnyomást is. Kutatások igazolták, hogy ez az aminosav segít megelőzni a szívbetegségek kialakulását, és az erek egészségének megőrzésében is fontos szerepük van.

Jót tesz az ízületeknek

Egy másik antioxidánsának, a béta-kriptoxantinnak köszönhetően a görögdinnye az ízületek védelméről is gondoskodik. Csökkenti továbbá a szintén ízületeket támadó rheumatoid arthritis kialakulásának a veszélyét is.

Jót tesz a szemnek

A szemek egészségéhez elengedhetetlen A-vitamin a dinnyében is megtalálható. A vitaminhiány szembetegségeket és bőrproblémákat is okozhat, fontos ezért, hogy kellő mennyiségben juttassuk a szervezetünkbe. A dinnye mellett A-vitaminban gazdag például a sárgarépa, a sütőtök, az édesburgonya, a sötétzöld leveles zöldségek és a halak is.

Hidratálja a szervezetet

A forró nyári hónapokban a szervezet folyadékigénye is megnő, amit nem csak ivással tudunk kielégíteni. A dinnye egy rendkívül lédús gyümölcs: 92 százaléka víz, ezért segít a szervezetünket is hidratálni.

Selymesebbé teszi a bőrt

A benne lévő A, B6 és C-vitaminoknak köszönhetően a dinnye segít megőrizni a bőrünk rugalmasságát és puhaságát. Akár arcpakolást is készíthetünk belőle, ha a levét összekeverjük némi görög joghurttal.

Kielégíti az édesség iránti vágyat

Egy csésze fagylaltban körülbelül 300 kalória van, de ugyanennyi dinnye elfogyasztása csak 40 kalóriát jelent. Ráadásul zsírt és koleszterint sem tartalmaz, így valóban ideális finomság!

Segíti az edzést

A gyümölcs többféle antioxidánst és aminosavat tartalmaz, ezért az edzést követően is tápláló finomság. Ráadásul magas folyadéktartalma az izzadtságként távozó vizet is segít pótolni.

Könnyű megemészteni

Ha valamilyen emésztési problémával – például Crohn-betegséggel, vagy vastagbélgyulladással – küzdünk, sok étel kerülhet tiltólistára. Szerencsére a dinnye biztosan nincs közöttük, hisz a lédús gyümölcsöt még a gyulladt bél is könnyen megemészti. A magokat viszont ilyen betegségek esetén jobb, ha inkább nem nyeljük le.

