Óriásiak a háborús károk az ukrán energiarendszerben

Az orosz–ukrán háború nemcsak a frontvonalakon, hanem Ukrajna energiarendszerében is pusztító károkat okozott.

A tavaly év végi adatok szerint az ukrajnai épületekben és infrastruktúrában keletkezett teljes károk mértéke 195,1 milliárd dollárt tesz ki – derül ki a Világbank, az ukrán kormány, az Európai Bizottság és az ENSZ által közösen végzett gyors kár- és igényértékelés (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA) legfrissebb, ötödik kiadásából (RDNA5), amely közel négy évnyi (2022. február és 2025. december 31. közötti) időszakot lefedve becsülte meg a károkat. Az RDNA5-ben kimutatott károk mértéke megduplázódott az RDNA1 által vizsgált, a háború első három hónapját lefedő időszak (2022. február 24. és június 1. között) óta.

A tavaly év végi adatok szerint az ukrajnai épületekben és infrastruktúrában keletkezett teljes károk mértéke 195,1 milliárd dollárt tesz ki – derül ki a Világbank, az ukrán kormány, az Európai Bizottság és az ENSZ által közösen végzett gyors kár- és igényértékelés (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA) legfrissebb, ötödik kiadásából (RDNA5), amely közel négy évnyi (2022. február és 2025. december 31. közötti) időszakot lefedve becsülte meg a károkat. Az RDNA5-ben kimutatott károk mértéke megduplázódott az RDNA1 által vizsgált, a háború első három hónapját lefedő időszak (2022. február 24. és június 1. között) óta.

A károk nagymértékben koncentrálódnak néhány kulcsfontosságú szektorra. Az ország lakásállományának körülbelül 14%-a becslések szerint megrongálódott vagy megsemmisült több mint 3 millió háztartást érintve.

A lakáságazat 61,1 milliárd dolláros kárt szenvedett (a teljes kár 31,3%-a), ezt követi a közlekedés (40,3 milliárd dollár, 20,6%), az energia- és nyersanyag-kitermelés (24,8 milliárd dollár, 12,7%), valamint a kereskedelem és az ipar (19,2 milliárd dollár, 9,8%). Az egyéb, jelentős kárterhet viselő ágazatok közé tartozik az oktatás és a tudomány (a teljes kár 7,1%-a), a mezőgazdaság (6,2%), valamint a vízellátás és a szennyvízelvezetés (4%), amelyek mindegyike a közintézmények és a szolgáltatásnyújtó eszközök széles körű megsemmisülését tükrözi.

2026 januárja óta Ukrajna súlyos fenyegetésekkel szembesült, amelyek katasztrofális humanitárius és energiaválságot idéztek elő. Az orosz rakéták és drónok által az áram- és gázinfrastruktúrára mért csapások fokozódtak, és hatásukat az utóbbi évek egyik legkeményebb tele még tovább súlyosbította. Az áramellátó rendszert különösen súlyosan érintették a támadások. Az ukrán háztartások súlyos áramkimaradásokkal küzdöttek, egyes területeken – köztük a fővárosban, Kijevben – naponta 17 órán át vagy annál is hosszabb ideig nem volt áramellátás.

Az ukrán energiaügyi minisztérium 2025. decemberben közzé tett adatai szerint Ukrajna energiaipari infrastruktúráját csak 2025-ben 4 500 alkalommal támadták meg, 1 800 rakétával és 50 000 drónnal. A négyéves háború során Oroszország megsemmisítette, elfoglalta vagy megrongálta az ukrán energiaágazat infrastruktúráját, beleértve az olajfinomítókat, az olaj- és gáztárolókat, a hő-, vízerőműveket és atomerőműveket, valamint a gáz-, fűtés- és áramellátó hálózatokat.

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