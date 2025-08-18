Ételallergia gyermekeknél: 5 tanács a megelőzéshez

Bár az ételallergia megelőzése nem minden esetben lehetséges, néhány stratégia betartásával csökkenthető a kockázat.

Az ételallergiások száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekszik. Az allergiás reakció lényege, hogy egy adott élelmiszertípussal érintkezve az immunrendszer olyan élelmiszerfehérjéket támad meg, amelyek valójában ártalmatlanok, súlyos esetben azonban akár anafilaxiához is vezethetnek. Ez életveszélyes állapotot is előidézhet, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel.

Ijesztő dolog szembesülni az ételallergiával, annak tünetei ugyanis gyorsan, akár perceken belül is jelentkezhetnek. Tegyük meg hát ellene, amit csak lehet! Íme öt tanács a megelőzéshez:

Kerüljük a túlzott higiéniát!

Töltsünk minél több időt a szabadban! A rendkívül tiszta környezet ugyanis nem biztosítja a fertőzések elleni küzdelemhez szükséges baktériumokkal való érintkezést, ami immunrendszerünk felkészítéséhez szükséges.

Tartsunk kutyát vagy macskát!

Egy japán kutatócsoport megállapította, hogy azoknál a gyermekeknél, akik a magzati fejlődés vagy a korai csecsemőkor idején macskával vagy kutyával rendszeresen találkoztak, ritkábban alakult ki később ételallergia.

Kismamaként soha ne dohányozzunk!

A várandósság ideje alatti dohányzás ugyanis – a számos egyéb negatív következmény mellett – növeli az allergia kialakulásának kockázatát is.

A kismamák táplálják anyatejjel gyermekeiket!

A szoptatással ugyanis csökkenthető a későbbi allergia kialakulásának esélye.

Ne késlekedjünk az allergének bevezetésével!

Ma már tudjuk, hogy az allergének bevezetésének halasztásával fokozzuk az allergia kialakulásának kockázatát. Azok a gyerekek, akik csak egy vagy kétéves koruk után találkoznak bizonyos allergénekkel, nagyobb valószínűséggel mutatnak allergiás tüneteket, mint akik korábban kezdik el az ételbevezetést.

