Egyelőre van gyógyszer tartalék Kárpátalján

Egyelőre minden egészségügyi intézmény el van látva gyógyszerekkel, viszont a tartalékok végesek – számolt be róla Bíró Erzsébet, a Megyei Gyermekkórház igazgatóhelyettese a Tv21 Ungvárnak adott interjújában.

Bár az elmúlt napokban folyamatosan érkeznek adományok és felajánlások Kárpátaljára, de ezek főként tartós élelmiszerek. Az egészségügyi szakemberek jelenleg is azon munkálkodnak, hogy a specifikus gyógyszereket az európai uniós partnereiktől is be tudják szerezni.

„A betegek ellátásához szükséges gyógyszerek lassan kezdenek elfogyni. Sajnálatos módon utánpótlást nagyon nehezen fogunk tudni beszerezni, mivel a legnagyobb gyógyszergyárak Harkivban, Kijevben és más nagyvárosokban működnek, és ezekben a gyárakban a háborús helyzet miatt leállt a termelés” – fejtette ki az igazgatóhelyettes. Majd hozzátette: „Nagy veszélyt látunk abban, hogy Harkivban gyártották a legtöbb olyan narkotikumot, amelyek a betegek számára fájdalomcsillapítóként vagy altatóként szolgáltak. Ezeknek a gyógyszereknek az utánpótlását egyelőre lehetetlen előrevetíteni”.

Szavai szerint az egyszerű gyógyszereket, mint az antibiotikumokat, szteroidokat vagy a laboratóriumi gyorsteszteket be tudják szerezni külföldről, de a gyógyszerszállítmányok pontos útvonala még nincs megszervezve. Nagyon nagy kihívás előtt állnak a kórházak, és bíznak abban, hogy akadálymentesen folytatódik a betegek ellátása és a súlyos betegek fájdalomcsillapítása.

Olvasóink tapasztalatai szerint a falusi gyógyszertárak polcai üresek, így az alapvető gyógyszerek beszerzése is nagy problémát okoz a lakosság számára.

Kárpátalja.ma