Életmentő lehet: kinek ajánlott évente hepatitis B és C szűrővizsgálatot végezni?

Az egészségügyi szakemberek szerint minden embernek legalább egyszer az életében ajánlott szűrővizsgálaton részt vennie a hepatitis B és C vírusokra. Ezek a fertőzések sokáig tünetmentesek maradhatnak, így a beteg gyakran csak akkor szembesül velük, amikor a máj már súlyosan károsodott. Bizonyos esetekben azonban nem elegendő az egyszeri szűrés: vannak csoportok, akiknél évente javasolt a vizsgálat.

A rendszeres, évenkénti tesztelés azok számára különösen fontos, akik életmódjuk vagy munkavégzésük miatt nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Ebbe a körbe tartoznak azok, akik intravénásan használnak kábítószereket, a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak, illetve a szexmunkát végzők.

A szakértők az évenkénti tesztelést azoknak is javasolják, akik egy háztartásban vagy párkapcsolatban élnek hepatitis B-vel vagy C-vel diagnosztizált személlyel. Kockázatot jelenthet továbbá a tetoválás vagy a piercing készíttetése, valamint minden olyan kozmetikai vagy szépségipari beavatkozás, amely együtt járhat a bőr megsértésével – például manikűr, pedikűr vagy injekciós kezelések.

Érdemes rendszeresen ellenőriztetnie magát azoknak is, akik jelenleg vagy korábban börtönben vagy egyéb büntetés-végrehajtási intézményben tartózkodtak, illetve azoknak, akik munkájuk során érintkezhetnek vérrel. Ide tartoznak az egészségügyi dolgozók, a katasztrófavédelem munkatársai, valamint a rendvédelmi szervek dolgozói.

A hepatitis szempontjából rizikót jelent minden olyan orvosi beavatkozás is, amely vérrel való érintkezést hordozhat magában – vérátömlesztés, véradás, sebészeti vagy fogászati beavatkozások, illetve dialízis. Szintén javasolt a rendszeres teszt azok számára, akik krónikus májbetegségben szenvednek, magas májenzimértékeket mutatnak, vagy olyan betegségekkel élnek, mint a cirrózis, a hepatocelluláris karcinóma vagy a HIV-fertőzés.

Fontos tudni, hogy a hepatitis B-ben érintetteknek ajánlott a hepatitis C-re is szűrést végezni, és fordítva. Ennek oka, hogy a két vírus terjedési útvonalai hasonlóak.

A hepatitis B és C vírusokra irányuló szűréshez elegendő felkeresni a háziorvost vagy bármely olyan egészségügyi intézményt, amely ilyen vizsgálatokat végez. A tesztelést nyújtó intézmények teljes listája elérhető egy interaktív térképen, amelyet az egészségügyi hatóságok tettek közzé.

A hepatitis B és C időben történő felismerése életet menthet. A korai diagnózis lehetőséget ad arra, hogy a beteg megfelelő kezelést kapjon, megelőzve a súlyos szövődményeket, például a májcirrózist vagy a májrákot. A szűrés nemcsak saját egészségünket védi, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy megóvjuk családtagjainkat és közösségünket.

Törődjünk egészségünkkel – a hepatitis B és C időben történő szűrése egyszerű, gyors és életmentő lehet – áll az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központjának tájékoztatásában.

Kárpátalja.ma