Ezért kerüld a mesterségesen édesített italokat

A mesterséges édesítőszereket tartalmazó üdítők egy újabb káros hatására világít rá egy kutatás.

A mesterségesen édesített italok növelhetik a pitvarfibrilláció kockázatát egy új tanulmány szerint – írja a VeryWellHealth.com.

A pitvarfibrilláció a szívritmuszavarok egyik formája. Tünetei a szapora, rendszertelen szívdobogásérzés, szédülés, légszomj, jelentősen lecsökkent fizikai terhelhetőség, hirtelen nagy mennyiségű vizelet ürítése, szorongás, félelemérzés a legjellemzőbb tünetek.

A vizsgálat során 201 856 személy 10 évnyi adatait elemezték. Azoknál, akik hetente legalább 2 liter mesterségesen édesített italt ittak, 20%-kal nagyobb volt a kockázat a pitvarfibrilláció kialakulására. Ugyanennyi cukorral édesített ital fogyasztása esetén 10%-kal nőtt a probléma előfordulásának esélye.

A pitvarfibrillációhoz a magas vérnyomás, az elhízás, az alkoholfogyasztás és a dohányzás is hozzájárul, és a kor előrehaladtával is növekszik a valószínűsége. Súlyosabb eseteben stroke-hoz, szívleálláshoz és vérrögökhöz is vezethet.

Bár ez a kutatás nem bizonyítja azt, hogy a mesterséges édesítőket tartalmazó üdítők pitvarfibrillációt okoznak, azt már több kutatás is alátámasztotta, hogy az egészségre számos káros hatásuk van, például szívproblémákat okozhatnak.

Egy természetes cukrot tartalmazó üdítő szerencsésebb választás lehet: a mostani kutatás szerint azoknál, akik heti egy liter 100%-os gyümölcs- vagy zöldséglevet isznak, a pitvarfibrilláció kockázata 8%-kal csökkent.

A 100%-os gyümölcslevek C-vitaminban és antioxidánsokban gazdagok, amik pedig az alacsonyabb vérnyomással, kevesebb oxidatív sresszel, és kevesebb gyulladással hozhatók összefüggésbe – mondta Dr. Lena Beal szív-és érrendszeri dietetikus a portálnak. Mindezek valóban a pitvarfibrilláció alacsonyabb kockázatával járhatnak, de további kutatásokra van szükség ezen a területen. A 100%-os gyümölcslevek ugyanis akár ugyanannyi cukrot is tartalmazhatnak, mint a mesterségesen édesített üdítők.

Figyeljünk az életmódunkra!

A gyümölcsök önmagukban történő fogyasztása ugyanakkor jobbat tesz a szív egészségének, mint a 100%-os gyümölcslevek. Ez a rosttartalmuk miatt van, amelyek segíthetnek a vérnyomás és a koleszterinszint csökkentésében.

Dr. Larry Chinitz kardiológus szerint a tanulmány azért találhatott összefüggést a 100%-os gyümölcslé és a pitvarfibrilláció alacsonyabb kockázata között, mert azok, akik a mesterségesen édesített italok helyett a gyümölcslevet választják, valószínűleg más döntéseikben is tudatosabbak.

Bár a pitvarfibrilláció kialakulásához olyan tényezők is hozzájárulhatnak, amelyekre nincs ráhatásunk (a kor, a genetika, fertőzések), de az életmódunkkal is sokat tehetünk azért, hogy csökkentsük a kialakulásának esélyét. Ilyenek például a stressz csökkentése, a fizikai aktivitás, az egészséges testsúly megtartása, az alkoholfogyasztás visszafogása, valamint a dohányzás abbahagyása.

Forrás: hazipatika.com

