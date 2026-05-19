Körözött férfit fogtak el Ukrajnában

​​​​​​​Nemzetközi együttműködés vezetett egy gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt elítélt magyar férfi elfogásához, akit végül az ukrán hatóságok vettek őrizetbe, majd múlt pénteken kiadták Magyarországnak.

Eredményes nemzetközi bűnügyi együttműködés eredményeként az ukrán hatóságok elfogták P. Szilárdot, aki ellen a Székesfehérvári Törvényszék nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata hétfőn a Police.hu oldalon.

Azt írták, a férfit a magyar bíróság jogerősen hét év fegyházbüntetésre ítélte egy nevelése, gondozása alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt. Az elítélt a büntetés végrehajtásának megkezdése előtt elérhetetlenné vált, ezért a magyar hatóságok nemzetközi körözését kezdeményezték.

A tájékoztatás szerint

a körözött férfi felkutatása érdekében az Interpol Magyar Nemzeti Iroda és az Interpol Ukrán Nemzeti Iroda folyamatos szakmai egyeztetést folytatott. Az együttműködés eredményeként a férfit az ukrán hatóságok 2026. január 13-án Ukrajna területén fogták el.

P. Szilárd kiadatására a magyar hatóságok számára múlt pénteken került sor – ismertették.

Az elfogás sikeréhez jelentős mértékben hozzájárult a két ország bűnüldöző szervei közötti gyors és hatékony információcsere, valamint az Interpol nemzeti irodái közötti szakmai együttműködés.

Az ügy ismét rávilágít arra, hogy a partnerhatóságok közötti szoros koordináció és a nemzetközi kapcsolatrendszer kulcsszerepet játszik a körözött személyek felkutatásában és elfogásában, akik hosszú távon sem kerülhetik el a felelősségre vonást, és a határon túl sem bújhatnak el az igazságszolgáltatás elől – áll a rendőrség közleményében.

Forrás: police.hu

Kiemelt kép: Az elítélt szexuális erőszaktevő bűnöző átadásakor készült fotó (Forrás: Police.hu)