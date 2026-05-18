Négy embert megölt egy felfegyverzett tinédzser Törökországban

Tinédzser lőtt le négy embert és sebesített meg több másikat hétfőn a Törökország déli részén található Mersin tartományban, Tarsus város közelében – jelentették helyi hírügynökségek.

Az eddigi adatok szerint a halottakon kívül nyolc ember sebesült meg a lőfegyveres támadásban. A jelentések szerint a 17 éves elkövető egy étteremben nyitott tüzet, lelőtte a tulajdonost és az egyik alkalmazottat, majd vaktában lövöldözött a vendégekre, akik közül többen megsérültek.

Ezután autóval elmenekült, útközben még megölt egy nyáját legeltető pásztort és egy kamionost, aki a háza előtt állt.

A rendőrség nagy erőkkel indított hajtóvadászatot az ámokfutó kézre kerítésére.

Törökországban szigorú fegyvertartási szabályok vannak: egy lőfegyver birtoklásához engedély és állami regisztráció, valamint pszichológiai alkalmassági vizsgál, illetve erkölcsi bizonyítvány is szükséges. Az illegális fegyvertartásért súlyos büntetés jár.

Egy török alapítvány szerint Törökországban számos fegyver van forgalomban, zömében illegálisan.

