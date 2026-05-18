Beregszászi és őrdarmai katonák halálhírét jelentették

A mai napon két újabb kárpátaljai háborús áldozat neve vált ismertté. A kelet-ukrajnai harcokban életét vesztette a beregszászi Karcsevszkij Kirilo Olehovics, valamint Drabiscsak Milán Sztepanovics, az ungvári járási Őrdarma (Sztorozsnicja) lakosa.

Az 1995. október 10-én született Karcsevszkij Kirilo gránátvetősként szolgált. 2026. május 8-án hunyt el kórházi ápolása közben – olvasható a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás Facebook-oldalán .

Búcsúztatására holnap, május 19-én került sor Beregszászban, a Hrabovszkij utca 34. szám alatt. A szertartást követően az elhunytat a városi köztemetőben helyezik örök nyugalomra.

Az 1970. augusztus 3-án született Drabiscsak Milán Sztepanovics már a teljes körű háború kirobbanásakor hazája védelmére kelt. Az ötven éves férfi 2024. október 16-án tűnt el harci feladat teljesítése közben, a bahmuti járási Csasziv Jar közelében. Azóta eltűntként tartották nyilván, maradványait nemrégiben azonosították a hatóságok – olvasható Lazorik Olha, a Kincseshomoki kistérség helyettes vezetőjének Facebookon .

Temetésére május 21-én került sor az őrdarmai Szent Cirill és Metód görögkatolikus templomban. A szertartás kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

