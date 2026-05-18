Visszavonul a legendás ukrán futballista, Jaroszlav Rakickij

Befejezi profi labdarúgó-pályafutását Jaroszlav Rakickij, a Sahtar Donyeck és az ukrán válogatott egykori meghatározó védője. A 36 éves játékos az Instagram-oldalán jelentette be döntését.

„Lezárom életem egyik szakaszát profi futballistaként, amely során 30 trófeát nyertem a legmagasabb szinten. Ezekben az években minden volt: nagy győzelmek, bajnoki címek, európai kupamérkőzések, nehéz időszakok, erős érzelmek és rengeteg ember, akik részesei lettek a történetemnek” – írta Rakickij.

A játékos hozzátette: a futballtól nem szakad el teljesen, a jövőben edzőként vagy sportvezetőként szeretné folytatni pályafutását.

Jaroszlav Rakickij 2025 márciusától az odesszai Csornomorec játékosa volt, ahol védőként szerepelt. A klubhoz nyolc hónapos kihagyás után csatlakozott, miután távozott a Sahtartól.

Rakickij a Dnyipropetrovszk megyei Sahtarszkban született, és a Sahtar Donyeck akadémiáján nevelkedett. Az első csapatban 2009 augusztusában mutatkozott be, és a klubbal tíz alkalommal nyerte meg az ukrán bajnokságot.

Az ukrán válogatottban szintén 2009-ben debütált. A nemzeti csapat színeiben összesen 54 mérkőzésen lépett pályára, és öt gólt szerzett.

A rutinos hátvéd pályafutása során az ukrán labdarúgás egyik legismertebb és legeredményesebb védőjének számított.