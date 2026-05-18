A magyarság összetartozásának ünnepe a torockói Duna Napokon

Idén is gazdag zenei kínálattal és mesés családi programokkal várja a látogatókat a Duna Napok május 29. és 31. között az Europa Nostra-díjas székelyföldi magyarlakta faluban. Az évente megrendezett, háromnapos eseménysorozat célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése.

Az egyedülálló torockói ünnepségen a magyarság sokrétű kultúrájával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A Duna Médiaszolgáltató szervezésében immár 12. alkalommal színes zenei és gasztronómiai programok, mesterségbemutatók, irodalmi- és gyermekműsorok, valamint koncertek várják a látogatókat határon innen és túlról.

A Duna Napokból sohasem hiányozhatnak a hagyományőrző programok, a magyarság évezredes dallamai, táncai és ízei. A pódiumszínpadon mások mellett fellép Dalinda és a Fonó zenekar, Berecz István pedig táncházba hívja a látogatókat. Finom falatokban sem lesz hiány az Erdély ízei főzőversenynek köszönhetően, amelynek házigazdái: Balázs Andi és Mező Misi.

A gyermekeket három helyszínen is várják: a Csukás Mesebirodalomban Csukás István ikonikus mesehősei elevenednek meg, valamint mézeskalács bábelőadás, és kézműves-, ügyességi játékok is várják a kicsiket. A Mesterségek Udvarában a Torockói Íjász Szer Egyesület bemutatójával, valamint a Merende Műhely kreatív foglalkozásaival és különleges játékaival ismerkedhetnek meg a gyerekek, a Meseudvarban pedig egyedi méhviaszgyertyát is készíthetnek.

A magyarság összetartozását erősítő programsorozat élményeket kínál a könnyűműfaj kedvelőinek is. A rendezvény nyitó napján délután Koszika & The Hotspots, majd a Bohemian Betyars lép fel, este a Csináljuk a fesztivált! koncert hozza el generációk kedvenc dalait: Korda György és Balázs Klári, Nagy Feró és Mező Misi lép színpadra. Szombaton a Legényes Táncegyüttessel fellépő Tóth Gabié, majd Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackáké a színpad. Az esemény záróakkordjaként a legendás rockegyüttes, a Tankcsapda koncertezik.

A páratlan hangulatú rendezvényt júniusban azok is átélhetik a képernyők előtt, akik nem tudnak ellátogatni Torockóra. A háromrészes – Összetartozunk, Népi kultúra a Duna Napokon, valamint a Kultúra, család, közösség című – összefoglalót a Duna World tűzi műsorára június 14-én, és az ezt követő további két szombaton.

