Tovább folytatódik az összefogás a batári családért

Újabb fontos állomásához érkezett a Batáron élő nehéz sorsú család megsegítése. A napokban és férje ismét ellátogattak Misikéhez és családjához, ahol átadták a korábban összegyűlt adományok fennmaradó részét a szülőknek. A támogatásnak köszönhetően sikerült kifizetni a legfontosabb munkálatokat, így a ház felújítása jelentős előrelépést mutat.

A : Misike örömmel mutatta be az elkészült részeket, a szülők pedig meghatottan mondtak köszönetet minden támogatónak az eddigi segítségért.

Az öröm mellett azonban újabb nehézségek is érték a családot. Misike édesapjának ismét szemműtétre volt szüksége, amelyhez egy speciális zselés anyagot kellett megvásárolniuk 23 ezer hrivnya értékben. Emellett három alkalommal kellett Batárról Ungvárra taxival utazniuk, ami további 12 ezer hrivnya kiadást jelentett.

Jelenleg a legnagyobb kihívást Misike édesanyjának kezelése jelenti. Katicának hétfőtől sugárterápiás kezeléssorozat kezdődik az ungvári onkológiai kórházban, összesen 25 kezelést írtak elő számára. Emiatt várhatóan 4–5 hétig kell a kórházban tartózkodnia, így a megmaradt támogatásokat elsősorban az utazási és ott-tartózkodási költségekre fordítják.

Bár a ház állapota sokat javult, több fontos munkálat továbbra sem készült el teljesen. Hiányzik még a zuhanykabin befejezése, a fürdőszobaajtó, nem zárult le a kanalizáció körüli munka, szükség lenne mosogatótálcára, valamint néhány konyhaszekrényre is. Emellett a család egy megfelelő állapotú ágyat vagy kanapét is keres Misike számára.

A segítők ezért ismét a közösség támogatását kérik. Elsősorban Batár, Csetfalva, Péterfalva, Tiszaújlak és a környező települések lakóit szólítják meg: aki tudna segíteni használt kanapéval, kisebb konyhabútorral vagy más használható berendezési tárggyal, jelentkezzen.

A család jelenlegi megélhetését mindössze az édesapa körülbelül 2500 hrivnyás havi nyugdíja biztosítja.

Korábbi cikkeinkben már beszámoltunk a család helyzetéről és az összefogás részleteiről.

A történetet közzétevő Anasztázia Brücklerné Alijev közösségi oldalán arra kér mindenkit, hogy osszák meg minél többen a videót és a felhívást, hiszen lehet, hogy éppen egy ismerős tud segítséget nyújtani a nehéz helyzetben lévő családnak.

