44 éve nem volt ennyi kivégzés világszerte

Az Amnesty International szerint tavaly 17 országban 2707 embert végeztek ki, ami 1981 óta a legmagasabb szám – derül ki a nemzetközi jogvédő szervezet halálbüntetésről szóló legfrissebb éves jelentéséből, amelyet hétfőn hozott nyilvánosságra.

A dokumentum szerint „a halálbüntetés alkalmazásának ez a riasztó növekedése néhány, a félelemre épülő kormányzatnak tudható be”.

Az emelkedésben döntő szerepe van Iránnak, ahol tavaly 2159 embert végeztek ki, ez több mint a kétszerese a 2024. évinek.

A szervezet adatai szerint 356 embert végeztek ki Szaúd-Arábiában, akiket kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekért ítéltek halálra.

Kuvaitban a kivégzések száma majdnem megháromszorozódott, 6-ról 17-re emelkedett, míg Egyiptomban 13-ról 23-ra, Szingapúrban 9-ről 17-re, az Egyesült Államokban pedig 25-ről 47-re nőtt.

Összességében a kivégzések száma 78 százalékkal emelkedett, miután 2024-ben legalább 1518 kivégzést jegyeztek fel.

A múlt évről szóló összesítés nem tartalmazza azt a több ezer kivégzést, amelyet az Amnesty International szerint Kínában hajtottak végre, és amellyel Peking lehet világvezető ezen a téren.

Az Amnesty International jelentése szerint Egyesült Államok volt az egyetlen amerikai ország, ahol kivégzések voltak, és ezek közel felét Floridában hajtották végre.

A világon az összes ismert kivégzés közel felére, 46 százalékára, 1257-re kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt került sor tavaly.

Miközben a kivégzések száma megugrott, a halálbüntetést alkalmazó országok továbbra is elszigetelt kisebbséget alkotnak. Kína, Egyiptom, Irán, Irak, Észak-Korea, Szaúd-Arábia, Szomália, az Egyesült Államok, Vietnám és Jemen ugyanaz a 10 ország, amelyekről tudott, hogy az elmúlt öt évben rendre minden évben végrehajtottak kivégzéseket.

Tavaly négy ország (Japán, Dél-Szudán, Tajvan és az Egyesült Arab Emírségek) újraindította a kivégzéseket.

Európában és Közép-Ázsiában nem jegyeztek fel kivégzéseket vagy halálos ítéleteket. A szubszaharai Afrikában a kivégzések Szomáliára és Dél-Szudánra korlátozódtak. Afganisztán volt az egyetlen dél-ázsiai ország, és Szingapúr illetve Vietnám Délkelet-Ázsiában ahol kivégzés volt.

