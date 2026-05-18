Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO: jelentős ebolajárvány terjed Afrikában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebolajárványt, miután eddig 80 halálesetet hoztak összefüggésbe a betegséggel.

A WHO szerint a járvány jelenleg még nem minősül világjárványnak, ugyanakkor nagy a veszélye annak, hogy a vírus továbbterjed a Kongói DK-val szomszédos országokba is. A mostani megbetegedéseket az úgynevezett Bundibugyo-vírus okozza, amely az Ebola egyik ritkább típusa – közölte a Reuters.

A WHO vasárnapi közlése szerint

Ituri tartományban eddig nyolc laboratóriumilag igazolt esetet, 246 gyanús fertőzést és 80 feltételezett halálesetet regisztráltak. A fertőzések legalább három egészségügyi körzetet érintenek, köztük Buniát, Rwamparát és Mongbwalut.

Kongó keleti részén található Goma városában is azonosítottak egy fertőzöttet. Amerikai sajtóértesülések szerint legalább hat amerikai állampolgár is kapcsolatba kerülhetett a vírussal Kongóban, közülük három esetet magas kockázatúnak minősítettek. Egyes hírek szerint egyikük már tüneteket is mutathat. Az amerikai hatóságok állítólag Németországba próbálják kimenekíteni az érintetteket.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) közölte: aktiválták vészhelyzeti központjukat, és további szakembereket küldenek Kongóba és Ugandába. Az Egyesült Államok kongói nagykövetsége figyelmeztette az amerikai állampolgárokat, hogy semmilyen okból ne utazzanak Ituri tartományba. A WHO szerint a helyzet azért különösen aggasztó, mert

a Bundibugyo-vírus ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott gyógyszer. A korábbi kongói ebolajárványok többségét a Zaire-törzs okozta, amely ellen már léteznek kezelések.

Uganda fővárosában, Kampalában két, egymástól független fertőzést is azonosítottak. Az egyik beteg meghalt. Mindkét érintett Kongóból érkezett. A WHO hangsúlyozta: a fertőzötteket azonnal el kell különíteni, a velük kapcsolatba kerülő embereket pedig 21 napig megfigyelés alatt kell tartani. A szervezet ugyanakkor nem javasolja a határok lezárását vagy az utazási és kereskedelmi korlátozásokat, mert ez ellenőrizetlen, illegális határátlépésekhez vezethet.

Az Ebola rendkívül veszélyes vírusos betegség, amely lázat, izomfájdalmat, hányást és hasmenést okoz. A fertőzés testnedvekkel, fertőzött tárgyakkal vagy elhunyt betegek testével való érintkezés útján terjed.

Forrás: hirado.hu

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)











