Nehéz helyzetbe került batári család kér segítséget
A kárpátaljai Batár községben élő család életét súlyos problémák nehezítik. Az édesanya mellrákkal küzd, nemrég komoly műtéten esett át, az édesapa pedig elvesztette a látását. A mindennapi háztartási feladatok és a család ellátása jelenleg részben gyermekük, Misike feladata.
Erről Marozsan Nikoletta számolt be közösségi oldalán.
A család rendkívüli anyagi nehézségekkel küzd, ezért bármilyen támogatás jelentős segítség számukra.
Hogyan lehet segíteni?
- Anyagi támogatás: hozzájárulás a család megélhetéséhez és az orvosi költségekhez.
- Élelmiszer és ruházat: tartós élelmiszer, gyermekruha, tisztálkodási szerek.
- Történet megosztása: az információ továbbadása új támogatókat vonzhat.
A család számára minden támogatás fontos, akár kicsi, akár nagyobb mértékű.
Kapcsolat és adományozás: Brückler Norbert
Számlaszám: 120 428 300 174 970 300 100 00 02
Közlemény: Misike