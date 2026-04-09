Nehéz helyzetbe került batári család kér segítséget

A kárpátaljai Batár községben élő család életét súlyos problémák nehezítik. Az édesanya mellrákkal küzd, nemrég komoly műtéten esett át, az édesapa pedig elvesztette a látását. A mindennapi háztartási feladatok és a család ellátása jelenleg részben gyermekük, Misike feladata.

Erről Marozsan Nikoletta közösségi oldalán.

A család rendkívüli anyagi nehézségekkel küzd, ezért bármilyen támogatás jelentős segítség számukra.

Hogyan lehet segíteni?

Anyagi támogatás: hozzájárulás a család megélhetéséhez és az orvosi költségekhez.

Élelmiszer és ruházat: tartós élelmiszer, gyermekruha, tisztálkodási szerek.

Történet megosztása: az információ továbbadása új támogatókat vonzhat.

A család számára minden támogatás fontos, akár kicsi, akár nagyobb mértékű.

Kapcsolat és adományozás: Brückler Norbert

Számlaszám: 120 428 300 174 970 300 100 00 02

Közlemény: Misike

Kárpátalja.ma