Tovább erősödik az összefogás a batári család megsegítésére

A korábbi felhívást követően jelentős összefogás alakult ki a nehéz helyzetbe került batári család támogatására – számolt be közösségi oldalán Anasztázia Brücklerné Alijev.

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, a Batáron élő család életét súlyos problémák nehezítik. Az édesanya mellrákkal küzd, nemrég komoly műtéten esett át, az édesapa pedig elvesztette a látását.

Anasztázia Brücklerné Alijev tájékoztatása szerint helyileg ők Nagydobronyban gyűjtenek, a segítségkérés óta nagyon sokan keresték fel őket, többen személyesen is eljutottak Nagydobronyba, ahol pénzadománnyal, ruhaneművel és élelmiszerrel is hozzájárultak a család megsegítéséhez. Az adományokat jelenleg egy borítékban gyűjtik, és minden beérkező felajánlást hálával fogadnak.

A befolyt támogatásoknak köszönhetően hétfőn megkezdődött a család otthonának felújítása is, amelynek célja, hogy egy élhetőbb és biztonságosabb környezetet tudjanak teremteni számukra.

A beszámoló szerint jó hír, hogy amennyiben minden a tervek szerint alakul, a család édesanyját hamarosan kiengedhetik a kórházból, így hazatérhet szeretteihez.

A szervezők közölték azt is, hogy továbbra is várják a felajánlásokat: aki segíteni szeretne csomaggal vagy egyéb adománnyal, azt a Nagydobronyban működő Aliyev Roses – Nagydobronyi Virág Boltban teheti meg mindennap 8:00 és 17:00 között.

A közleményben a szervezők köszönetet mondtak mindenkinek, aki eddig bármilyen formában hozzájárult a segítségnyújtáshoz, hangsúlyozva, hogy minden támogatás nagy jelentőséggel bír a család számára.

Utalni pedig az alábbi számlaszámok egyikén lehet:

Kapcsolat és adományozás: Brückler Norbert

Magyarországi számlaszám: 120428300174970300100002

Kapcsolat és adományozás: Anasztázia Brücklerné Alijev

Ukrajnai számlaszám: 5457082540071979

Közlemény: Misike

