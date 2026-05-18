Emelkedik a dollár árfolyama, miközben az euró gyengül Ukrajnában

Jelentős árfolyammozgásokkal indult május 18-a az ukrán devizapiacon: a dollár látványosan erősödött a bankokban és pénzváltókban, míg az euró árfolyama csökkenni kezdett.

A legnagyobb ukrán pénzintézetek közül a PrivatBank emelte meg leginkább a dollár árfolyamát. A készpénzes eladási árfolyam 18 kopijkával, 44,35 hrivnyára nőtt, míg a bankkártyás tranzakcióknál 44,44 hrivnyára emelkedett az amerikai valuta ára. A Monobank szintén jelentősem emelt: ott a dollár eladási árfolyama 44,41 hrivnyára nőtt.

Az Oscsadbank mobilalkalmazásában a dollár árfolyama 15 kopijkával emelkedett, így jelenleg 44,30 hrivnyába kerül.

Ezzel párhuzamosan az euró veszített értékéből. A PrivatBanknál és az Oscsadbank mobilalkalmazásában az euró árfolyama 10 kopijkával csökkent, így 51,70 hrivnyáért lehet hozzájutni. A PUMB bank pénztáraiban az euró árfolyama 51,90 hrivnyára mérséklődött.

A Minfin pénzügyi portál adatai szerint a pénzváltókban a dollár átlagos vételi árfolyama 43,97 hrivnya, míg az eladási árfolyam 43,88 hrivnya. Az eurót átlagosan 51,69 hrivnyáért lehet megvásárolni, az eladási árfolyam pedig 51,45 hrivnya körül alakul.

A banki átlagárfolyamok alapján a dollár vételi ára jelenleg 44,25 hrivnya, míg az euróé 51,80 hrivnya.

A szakértők szerint jelenleg a legkedvezőbb dollárárfolyamot továbbra is a készpénzes pénzváltók kínálják. A bankok közül a PUMB online szolgáltatása és az Oscsadbank mobilalkalmazása számít a legolcsóbb opciónak dollárvásárlás esetén. Eurót szintén a pénzváltókban lehet a legkedvezőbb áron beszerezni, de a PrivatBank és az Oscsadbank ajánlatai is versenyképesek maradtak.

