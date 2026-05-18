Földrengés rázta meg Dél-Kínát

Két ember meghalt, négyen megsérültek, és több mint hétezer embert evakuáltak, miután hétfő hajnalban 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Dél-Kína Kuanghszi régióját – jelentette a kínai állami média.

A rengés helyi idő szerint 0 óra 21 perckor történt Liucsou város térségében, mintegy 8 kilométeres mélységben a kínai földrengésfigyelő központ adatai szerint.

A CCTV állami televízió beszámolója alapján legalább 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést, és a térségben több vasúti járatot töröltek, illetve késések alakultak ki.

A mentőalakulatok hétfő délig több eltűnt személy után kutattak. Egy korábban eltűntként nyilvántartott 91 éves férfit élve találtak meg a romok alatt, majd kórházba szállították.

Kína déli részén időről időre előfordulnak földrengések. A legsúlyosabb természeti katasztrófa az elmúlt évtizedekben a 2008-as szecsuani földrengés volt. Több mint 87 ezren haltak meg vagy tűntek el a katasztrófa során.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)