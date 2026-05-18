Először neveztek ki külföldi szövetségi kapitányt az ukrán labdarúgó-válogatott élére

Az Ukrán Labdarúgó-szövetség (UAF) hivatalosan bejelentette, hogy az olasz Andrea Maldera lett az ukrán labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya. A döntést az UAF végrehajtó bizottsága hagyta jóvá a nemzeti csapatok bizottságának javaslatára.

Az 54 éves szakember két évre szóló szerződést írt alá, amely további hosszabbítási opciót is tartalmaz. Andrea Maldera kinevezése történelmi jelentőségű, hiszen ő az első külföldi edző, aki az ukrán válogatott élére került.

Az olasz tréner első mérkőzését május 31-én vívja a nemzeti csapat élén Lengyelország ellen.

Maldera kinevezése után ukrán nyelven szólt a szurkolókhoz:

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Megtiszteltetés számomra, hogy a válogatottat irányíthatom. Mindent meg fogok tenni Ukrajnáért. Dicsőség Ukrajnának!”

A szakember elárulta, hogy más ajánlatai is voltak, de amikor megkapta az ukrán válogatott megkeresését, nem voltak kétségei.

Kiemelte: olyan csapatot szeretne építeni, amely bátor futballt játszik, és közel áll a szurkolókhoz.

Maldera hangsúlyozta, hogy az ukrán labdarúgás jelenleg nehéz időszakon megy keresztül, ugyanakkor célja egy erős versenyszellem kialakítása és egy olyan közösség megteremtése, ahol a játékosok maximálisan küzdenek egymásért és az országért.

Ki is Andrea Maldera?

Andrea Maldera korábban még nem dolgozott vezetőedzőként, ugyanakkor jelentős tapasztalattal rendelkezik segédedzőként. Edzői pályafutását 2006-ban kezdte az AC Milan utánpótlásában, később pedig az első csapat szakmai stábjához is csatlakozott.

Az ukrán szurkolók számára sem ismeretlen: 2016 és 2021 között Andrij Sevcsenko stábjának tagjaként dolgozott az ukrán válogatottnál. Ebben az időszakban Ukrajna története legjobb Európa-bajnoki szereplését érte el, amikor bejutott a 2020-as Eb negyeddöntőjébe.

Andrea Maldera ismert futballcsaládból származik. Édesapja, Luigi Maldera a Milannal BEK-et és Interkontinentális Kupát nyert, míg nagybátyja, Aldo Maldera olasz bajnoki címet szerzett a Milan és az AS Roma játékosaként.

