Kiosztották a Szent Margit Program Plusz ösztöndíjakat

Második alkalommal osztották ki a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) által létrehozott Szent Margit Program Plusz ösztöndíjait május 16-án a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban.

A GISZ azzal a céllal egészítette ki a 11. éve működő Szent Margit Programot – amely általános- és középiskolások számára nyújt támogatást –, hogy segítse azokat a kárpátaljai felsőoktatásban tanuló fiatalokat, akik a helyi közösségekben kifejtett aktív tevékenységükkel itthon erősítik a magyar ifjúságot. „Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem vetni” – hangzik a program mottója.

A szombati átadó ünnepség közös imádsággal vette kezdetét, majd Buczkó István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntötte az egybegyűlteket. Példaértékűnek nevezte a Szent Margit Programot, mely arra ösztönözi a fiatalokat, hogy aktívan részt vegyenek a társadalom építésében. „A program nemcsak segítséget nyújt, hanem reményt, összetartozást és hitet is ad az embereknek. Olyan kezdeményezés, amely megmutatja, hogy odafigyeléssel, együttműködéssel és emberséggel valódi változást lehet elérni.”

A továbbiakban Barta József, az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója tartott elmélkedést Kereszténység és közélet címmel a jelenlévőknek.

Számos példán és élethelyzeten, hétköznapi emberek és szentek életén keresztül mutatta be, hogy miként találhatja meg az ember a Krisztushoz vezető utat és keresztényként hogyan válhat a társadalom értékes tagjává.

Ezt követően a Nevetleni Művészti Iskola fiatal igazgatója, Csetneki Ferenc és az intézmény zenetanára, Sztojka Tímea előadása következett szaxofonon és zongorán. Pedro Iturralde Pequeña Czarda című darabját adták elő.

Majd következett az ösztöndíjak átadása, melyet idén – a tavalyi évhez hasonlóan – 29 fiatal nyert el. A támogatásokat Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar helynöke és Lődár Jenő, a GISZ elnöke adta át.

Demkó Ferenc arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy nemcsak az ösztöndíj számít, hanem az is, hogy vannak, akik számára fontos a kárpátaljai fiatalok sorsa. Lődár Jenő pedig örömét fejezte ki, hogy sokan vállalják az itthon maradással járó nehézségeket és Kárpátalján próbálnak meg érvényesülni.

Az ünnepség agapéval ért véget.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma